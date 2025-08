Cel mai mare parc industrial al județului, năpădit de bălării. Unde s-a blocat investiția CJ de la Lețcani? Șapte voturi împotrivă au oprit totul în loc

„Proiectul (parcului industrial, n.r.) aduce beneficii pe termen mediu și lung comunei Lețcani”, i-a îndemnat primarul Stelian Turcu pe consilieri la ultima ședință a CL să fie de acord cu transferul terenului de 18,6 hectare în administrarea Consiliului Județean Iași. Practic, în ultimii șase ani, CJ a suportat financiar investițiile în amenajarea terenului, dar a omis să actualizeze și documentația tehnică a amplasamentului, în acord cu legea modificată în 2019. În consecință, nu poate fi concesionat niciun metru pătrat din parc.

Parcul Industrial de la Lețcani în septembrie 2021

„Băgăm o stână de oi pe amplasament, pentru că cresc efectiv buruieni acolo”

„Este foarte important să găsim o soluție astfel încât să deblocăm situația de la Parcul Industrial de la Lețcani. Nu putem avansa sub nicio formă dacă nu reușim să facem această trecere din proprietatea UAT Lețcani în proprietatea CJ Iași (în domeniul public, de fapt, n.r.). Pentru că, vă mărturisesc, ori îi facem ceva, ori va trebui băgăm o stână de oi pe amplasament, pentru că cresc efectiv buruieni acolo. Vom ajunge subiecte de presă și televiziune”, și-a început Costel Alexe pledoaria în plenul ședinței Consiliului Local Lețcani.

Același parc în septembrie 2023, în amenajare

Președintele CJ a arătat că numai din cotele de impozit pe veniturile a 350 de angajați ai firmelor care ar activa în parc, Lețcaniul ar câștiga la buget aproximativ 100 de mii de lei pe an. Pe de altă parte, „CJ Iași, chiar dacă ar veni mâine sau s-ar crea locuri de muncă, nu ar avea de câștigat. Pe noi ne interesează doar să facem posibil acest parc acolo”, a mai spus Alexe.

În martie 2024, an în care Iasicon a încheiat lucrările de amenajare

Rețelele de utilități sunt ca și trase. Un furnizor nu e deloc pe placul șefului CJ

Vom rezolva și probleme cu alimentarea cu energie, și cu canalizarea, a promis președintele CJ la reproșurile unor consilieri.

„Nu putem sta acum într-o rețea de doi lei de canalizare sau energie electrică”, a adăugat el pe un ton iritat.

Alexe a amintit că „Delgaz Grid ne-a ținut încurcați doi ani până ne-au dat acordul și azi suntem abia în procedură de achiziții”.

„Dar asta nu este un subiect, o problemă, o opreliște. Singura noastră doleanță este această barieră administrativă a votului consilierilor din Lețcani”, a subliniat șeful CJ Iași.

La ședință a participat și Laurențiu Rădulescu, directorul societății care administrează parcul de la Lețcani, Iași Industrial Park SRL. „Holboca și Pașcaniul ne-au dat 30 respectiv 64 de hectare din proprietate în proprietate fără să aibă vreo participare”, a arătat el. „Ziarul de Iași” a consemnat voturile date în unanimitate de cele două consilii locale în 2021 și 2022 pentru transferul celor două suprafețe de teren către CJ.

„Au realizat că interesul real al comunității este să aducă o investiție pe care singuri nu ar fi putut să o facă. La fel cum Lețcaniul nu ar fi putut să asigure 26 de milioane de lei ca să facă infrastructura și să aducă azi la stadiul de operaționalizareIași Industrial Park. În ce ne privește, nu avem niciun beneficiu direct”, a precizat Laurențiu Rădulescu, repetând și ce spusese Alexe mai înainte.

De la 10, la 1 la sută

Consilierii contestatari s-au referit și la procentul mic de acțiuni deținut de CL Lețcani, doar 1 la sută din părțile sociale ale Iași Industrial Park SRL, față de 99 la sută ale CJ. Însă prețul achiziției unor acțiuni este mare pentru bugetul comunei, a atenționat primarul Stelian Turcu. „Dacă CL va hotărî asta, cumpărăm”, s-a arătat dispus primarul Lețcaniului.

„Dar când ați făcut actul constitutiv ați cumpărat ceva?”, a întrebat un consilier, aluzie la documentul votat în condiții nu tocmai clare în cele două consilii în 2013 și 2014. Potrivit înregistrării ședinței de către o consilieră din sală, el a solicitat să se facă un act adițional la actul constitutiv „și după aia discutăm”.

Dar va ceda Consiliul Județean părți sociale la prețul de acum 11 ani, când terenul era neamenajat? Părțile sociale stabilesc beneficiile pe care le primește fiecare parte. Dacă presupunem că 10 hectare ale parcului vor fi concesionate cu 1 euro/mp/an, din cei 100 de mii de euro o mie ar ajunge la CL Lețcani și 99 de mii, la CJ (minus taxele aferente).

Punctul slab al afacerii

Încheiat în toamna lui 2013, acordul inițial de parteneriat dintre Consiliul Local Lețcani și Consiliul Județean Iași menționează un raport de 10, respectiv 90 la sută din acțiunile deținute de fiecare parte. Însă actul constitutiv al societății care administrează parcul, votat în aceeași zi de cele două plenuri, respectiv pe 30 ianuarie 2014, are spații albe. Ulterior, hotărârea publicată (HCJ nr. 35/2014) stabilește că Lețcaniul rămâne cu doar un procent, iar CJ va avea 99 la sută.

De remarcat că plenul Consiliului Județean de atunci a votat „în orb” proiectul de hotărâre care nu menționează cele două procente. Mai mult, proiectul de hotărâre se bazează pe o hotărâre adoptată mai devreme în aceeași zi de Consiliul Local Lețcani, dar care lipsește din documentația proiectului de la județ. Hotărârea respectivă (nr. 1/2014) este astăzi de negăsit, iar acest lucru i-l reproșează astăzi consilierii locali din opoziție (Forța Dreptei, PSD, AUR și SOS) primarului Stelian Turcu.

Cât de greu e de îndreptat o eroare materială?

„Ar trebui să-l scoatem la concesiune cât mai rapid. Situația nu e benefică pentru niciuna dintre părți”, a subliniat Alexe. „Nu este vina noastră”, i s-a replicat din sală.

„Mai sunt celelalte 11 hectare, pe care puteți să le gestionați cum doriți”, le-a arătat șeful CJ cealaltă parte a suprafeței cu destinația de parc industrial. Terenul respectiv fusese solicitat și „împrumutat” Companiei de drumuri naționale și autostrăzi în 2015, în perspectiva construirii unei bretele a A8, dar returnat doi ani mai târziu, după stabilirea traseului viitoarei autostrăzi.

Președintele CJ i-a invitat pe consilieri să „îndrepte eroarea materială pe care au făcut-o înaintașii noștri fără să le spunem numele sau fără să-i arătăm cu degetul, pentru că unii sunt aici”.

„Atunci erau alte legi, între timp a apărut Codul administrativ”, cu majoritatea calificată de două treimi atunci când vine vorba de modificări de patrimoniu, a intervenit primarul Stelian Turcu. Acesta conduce comuna Lețcani încă din 2008.

Raportul în CL Lețcani după alegerile locale de anul trecut este 8 consilieri PNL contra 7 aleși ai celor trei partide menționate. Pentru acest proiect este nevoie însă de 2/3 plus un vot, respectiv de 11 voturi. Am încercat să luăm legătura cu primarul Turcu, dar nu am primit niciun răspuns.

Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, astfel că cele 18,6 hectare de teren ale parcului vor rămâne în continuare pline de bălării.

„La nivelul Consiliului Județean suntem, în acest moment, în etapa de evaluare a consecințelor acestei respingeri. Ne dorim să continuăm proiectul și, în consecință, căutăm o altă soluție”, a consemnat vicepreședintele CJ Marius Dangă pe pagina sa de Facebook rezultatul votului de la Lețcani.

