Cel mai mare spital de copii din Ucraina lovit putenic de rachete rusești/VIDEO

El a postat o înregistrare video în care apare clădirea avariată.

Cel puţin cinci persoane au fost ucise luni dimineaţa în atacuri aeriene ruseşti la Kiev, potrivit autorităţilor din capitala ucraineană, atinsă de un nou val de bombardamente.

”Provizoriu sunt cinci morţi. Informaţiile sunt pe cale să se precizeze”, anunţă pe Telegram Administraţia Militară a Kievului.

Trei staţii electrice au fost atinse în atacurile de luni la Kiev, anunţă opertaorul privat DTEK.

Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 31 au fost rănite în atacuri ruseşti la Krivoi Rog, în centrul Ucrainei, a anunţat Administraţia Militară a acestui oraş.

Mayor of #Kyiv V.Klitschko:

This is horror and genocide!

More than a hundred rescuers are clearing the rubble in the children’s hospital, which was hit by the enemy.#StandWithUkraine #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/v9zdNw6AeT

— Inna Yehorova (@InnaYehorova) July 8, 2024