Cel mai mic număr de nașteri la Iași de mai bine de jumătate de secol: sub 7.400 pe tot parcursul anului trecut

Evoluția descendentă a populației județului continuă în mod susținut. Datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2024, la Iași s-au născut cei mai puțini copii din anii ’50 până azi: nici 7.400. Anul 2023 a consemnat cea mai abruptă scădere, de la 9209 (în anul precedent), la 7661 de născuți vii. În 2024, în maternitățile ieșene au venit pe lume 7.392 de bebeluși.

În același timp, un număr mai mare de decese a făcut ca anul 2024 să înregistreze al doilea spor natural negativ ca mărime, după cel din anul pandemic 2021. De altfel, pe tot parcursul anului trecut, sporul natural a fost negativ în 11 luni și doar în octombrie numărul nașterilor a fost mai mare decât cel al deceselor, 771 față de 731.

La nivel național, tendința este încă și mai pronunțată. Pe parcursul anului trecut, în România s-au născut mai puțin de 150.000 de copii, un record în ultima sută de ani, potrivit HotNews.ro. Site-ul îl citează pe profesorul Vasile Ghețău, cercetător în domeniul demografiei, care avertiza că: „Generația din 1961 a fost ultima care a asigurat nivelul de înlocuire. Toate celelalte generații au descendența finală sub nivelul de înlocuire”. Este vorba de rata totală de fertilitate, respectiv numărul mediu de copii la o femeie, care în 1961 a fost 2,2. Ea a fost menținută forțat peste această valoare între 1966 și 1989 (ultimul an în care încă era 2,2). În comparație, anul trecut a fost sub 1,5.

Evoluția demografică se observă și în rezultatele recensămintelor de până acum. Dacă, în 1992, în județ erau 811 mii de locuitori, în 2021 au fost recenzați puțin peste 760 de mii. În schimb, populația după domiciliu a cunoscut o creștere accelerată până în 2023, dar oprindu-se puțin sub un milion anul trecut, respectiv la 989 de mii de locuitori.

Stagnarea, un semn că sursele fluxului uman spre Iași s-au epuizat, este pusă de Ciprian Iftimoaei, directorul executiv adjunct al Direcției Județene de Statistică, pe amplificarea fenomenului migrației externe definitive.

„E vorba despre scăderea natalității, sporul natural negativ și, mai ales, migrația – în cazul de față vorbim despre migrație externă definitivă, un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, inclusiv în județul Iași”, a explicat el recent pentru Ziarul de Iași.

Potrivit datelor INS, aproape 6000 de persoane au părăsit județul în 2023 dublu față de anul 2021.

