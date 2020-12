Din cele mai vechi timpuri oamenii au pus accent pe decorarea locuintei, fiind locul folosit pentru adapost si socializare. Este o realitate ceea ce spun specialistii in legatura cu impactul habitatului asupra psihologiei umane. In habitatul propice,orice persoana se simte confortabil si linistita. In zilele noastre, odata cu marirea timpului petrecut in spatiile interioare s-a marit si importanta decorarii acestora.

O parte importanta a decorarii unui spatiu inchis este binenteles pardoseala. Prin urmare, parchetul laminat reprezinta un aspect important in decoratiuni. Astăzi, utilizarea la scara larga a parchetului și apariția diferitelor tipuri si decoruri sporesc importanța parchetului ca element de desing. De asemenea, modelurile pardoserilor sunt cele care completeaza decorul de ansamblu, pe langa culoarea peretilor si stilul mobilierului.

Integrand obtiunea potrivita,detinand o mare varietate de decoruri, satisfacand orice cerinta si gust, Yıldız Entegre este lider in sectorul acesta. Cand este vorba de diversitate, primele care ne vin in minte sunt tipurile de parchet laminat VarioClic si TerraClick, fabricate de catre Yıldız Entegre, acestea permitand fiecarui utilizator sa creeze stiluri particulare in mediul interior prin rezistenta si calitatea acestuia.

Cel mai practic și mai convenabil „parchet laminat” se află în casele dumneavoastra datorita Yıldız Entegre!

Parchetul laminat este unul dintre produsele a căror utilizare crește zi de zi în toate spațiile interioare, în special în casele noastre. Tipurile de parchet Yıldız Entegre îndeplinesc nevoile și așteptările utilizatorilor prin curățarea ușoară, indepartarea cu usurinta a petelor, rezistența la impact și zgârieturi. În plus, Yıldız Entegre proiectează toate produsele sale ca fiind durabile, luand in considerare posibilitatea deteriorării, mai ales in casele in care locuiesc copii.

Izolarea fonica, una dintre cele mai importante caracteristici ale parchetului laminat, este de asemenea un argument important pentru caracteristicile parchetului laminat de la Yıldız Entegre. Tipurile de parchet fabricate la Yıldız Entegre sunt durabile si de calitate servind o gama larga de utilizatori, avand modele si obtiuni diverse.