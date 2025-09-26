Cel mai tânăr fermier din Iași are doar 19 ani: iese la muncă înainte de răsărit. Cum împacă ferma cu facultatea? Povestea lui Alex de la Focuri

Pentru Alex Popa, din comuna Focuri, drumul în agricultură a început alături de bunicul și tatăl său, pe câmpurile familiei. Ce a fost cândva o simplă curiozitate s-a transformat într-o meserie făcută cu pasiune și responsabilitate. Astăzi, la doar 19 ani, între Facultatea de Agricultură și muncile agricole, tânărul privește spre viitor cu planuri ambițioase: modernizarea fermei și transformarea ei într-un model de eficiență.

Ferma familiei Popa a fost înființată în anul 2007, iar de atunci a crescut constant. Utilajele moderne, de marcă, John Deere și Claas, îi permit astăzi să facă față cerințelor unei agriculturi tot mai competitive, însă baza rămâne aceeași: munca neîntreruptă pe câmp și dragostea pentru pământ.

„Amintirea pe care nu o voi uita este aceea din copilărie, când mergeam împreună cu bunicul la câmp. Mă punea la volan și mă învăța să manevrez tractorul”, a declarat tânărul, pentru „Ziarul de Iași”.

Pe măsură ce a crescut, responsabilitățile au trecut din mâinile bunicului în cele ale tatălui, iar Alex a început să lucreze cot la cot cu el, înțelegând ce înseamnă cu adevărat munca pământului.

„Am realizat că agricultura este mai mult decât o tradiție de familie în momentul în care am început să lucrez singur, zile întregi, pe câmp. Fac asta din pasiune și din dorința de a fi aproape de natură”, a adăugat acesta.

Viața între facultate și fermă

Tânărul duce o viață cu două viteze: studenția, cu provocările ei, și munca din fermă, care cere disciplină și efort fizic.

„Împărțirea între studii și fermă nu este ușoară, totuși, îmi organizez timpul astfel încât să acord atenție facultății, iar în vacanțe și weekend-uri să fiu prezent la fermă. Este un echilibru care cere efort, dar îl fac cu drag”, a menționat studentul.

În fiecare dimineață, înainte de răsărit, Alex verifică utilajele și stabilește planul zilei. Munca diferă în funcție de sezon, dar întotdeauna presupune ore lungi și efort susținut.

„De multe ori ziua se termină târziu, după 12 ore de muncă, însă rezultatele mă motivează, iar oboseala nu se mai simte”, a povestit Alex.

Seceta, cel mai dur adversar

Agricultura are frumusețea ei, dar și riscuri majore. Perioadele de secetă au pus la încercare nu doar recoltele, ci și rezistența psihică a celor care lucrează pământul.

„Anii de secetă au fost cei mai dificili. Muncă multă, cheltuieli mari, dar veniturile mici. Am reușit să trec peste aceste perioade prin analizarea atentă a fiecărui pas făcut”, a susținut tânărul.

Totuși, planurile sale nu se opresc la menținerea tradiției familiale. Alex privește spre viitor și spre tehnologie.

„Pe viitor vreau să accesez fonduri europene pentru a moderniza complet ferma și pentru a aduce tehnologii care să eficientizeze munca”, a spus fermierul.

Viziunea sa pentru următorul deceniu este clară: o fermă extinsă.

„Peste 10 ani îmi imaginez ferma mult mai dezvoltată, cu terenuri și o flotă de utilaje extinse”, a subliniat tânărul.

Acesta știe că începuturile nu sunt niciodată ușoare, dar îi încurajează pe cei care vor să urmeze acest drum să nu renunțe la primele obstacole.

„Le recomand să pornească cu pași mici și să fie perseverenți. Agricultura nu este un domeniu simplu, fiind influențată de factori precum vremea sau seceta, dar nu trebuie să renunțe în fața greutăților, ci să devină mult mai motivați să depășească momentele grele”, a conchis studentul.

