Cel mai umblat prin lume ieșean a cutreierat 160 de țări. Experiențe fascinante povestite de dr. Irina Catighera

După atâtea țări vizitate încă se minunează de fiecare loc nou în care ajunge și spune că cea mai grea întrebare pentru ea este: „Unde ți-a plăcut cel mai mult?”. Nu poate alege. Fiecare destinație a fost specială, fiecare loc a venit cu o experiență unică. Și, oricât de diferite au fost, nu regretă niciunul dintre ele, pentru că toate au avut ceva de oferit.

Își face singură toate rezervările

De-a lungul timpului, a ales să călătorească în grupuri mici sau singură, considerând că această abordare oferă mai multă libertate și flexibilitate. Grupurile mari, spune ea, pot deveni obositoare, din cauza diferențelor de preferințe și ritm între participanți. Această preferință pentru independență se reflectă și în modul în care își organizează călătoriile. Dr. Cațighera își face singură toate rezervările, negociază prețuri și evită să apeleze la agențiile de turism. Ea remarcă cu satisfacție că tot mai mulți tineri din România aleg să călătorească pe cont propriu, asumându-și efortul și responsabilitatea organizării. Deși recunoaște că această abordare poate fi mai dificilă, o consideră mult mai interesantă și plină de satisfacții. Irina vede călătoriile ca pe o oportunitate de a descoperi lumea în propriul ritm, fără constrângeri, și de a se bucura de provocările și frumusețea fiecărui loc nou. Această pasiune o motivează să continue să exploreze, indiferent de dificultăți.

„Pasiunea exista de pe vremea când nu se putea călători. Până în 1989, călătoriile în afara spațiului comunist-socialist erau inaccesibile. În casa aveam multe cărți de călătorie pe care le citeam cu un amestec de fascinație și frustrare, gândindu-mă că alții au avut privilegiul de a descoperi acele locuri, iar eu nu voi avea niciodată această șansă. Cred că această pasiune a fost hrănită de curiozitate, pentru că, înainte de toate, sunt un om curios din fire. Din câte știu, nimeni din familia mea nu a călătorit la acest nivel”, a declarat dr. Catighera.

A ajuns în Statele Unite cu o bursă

Medicul povestește cum, acum mulți ani, a ajuns să viziteze Santa Cruz, prin intermediul unei burse. Dintr-o întâmplare, împreună cu alți patru colegi din România, a ajuns la un curs destinat asistenților sociali, în loc de unul specializat pentru medici, așa cum era stabilit inițial.

„Nu avea absolut nimic interesant pentru profesia mea de medic. Nu era nimic care să mă ajute în cariera mea, așa că am decis să-mi petrec timpul altfel”, spune ea.

Aceasta a fost momentul în care dr. Catighera a început să exploreze Statele Unite pe cont propriu. A realizat atunci că nu avea nevoie de agenții sau grupuri organizate pentru a descoperi lumea și că putea să călătorească singură, fără a depinde de alții. După această experiență, a început să combine excursiile de grup cu călătoriile individuale. Extindea traseele de grup sau adăuga vizite suplimentare în locuri noi. În timp, a ajuns la concluzia că devenea din ce în ce mai complicat, atât pentru ea, cât și pentru organizatori. Astfel, aceasta a ajuns să călătorească din ce în ce mai mult singură, iar această independență a devenit parte integrantă a experienței sale. Fiecare călătorie a fost o oportunitate de a explora lumea în ritmul ei, fără constrângeri, având libertatea de a alege destinațiile și activitățile care o atrăgeau cu adevărat.

Care sunt obiectivele preferate pentru vizite

Călătoriile ei nu sunt făcute într-un ritm accelerat, ele sunt distribuite pe parcursul a 30 de ani, în general, având loc pe durata a maximum două luni pe an, echivalente cu aproximativ șapte săptămâni. Acest timp este inclus în concediul ei de odihnă anual, care cuprinde 35 de zile de vacanță plus weekend-uri. În contrast, sunt persoane care reușesc să viziteze 7-8 sau chiar 9 țări într-un singur an. În cazul ei, însă, numărul de țări nu este principalul obiectiv, chiar dacă este impresionant. Ceea ce contează pentru dr. Catighera este calitatea experienței, nu doar cantitatea. Ea preferă să viziteze locuri care o pasionează cu adevărat și care sunt importante pentru ea. Printre locurile preferate se numără muzeele, siturile arheologice și obiectivele incluse în patrimoniul UNESCO. Deși apreciază natura, ea preferă să se concentreze pe locuri cu semnificație culturală și istorică, decât pe activități fizice intense.

„Pentru mine, o zi de excursie înseamnă între 12 și 14 ore. De fapt, aceasta nu este doar o excursie, ci o adevărată călătorie, pentru că vin în contact direct cu oamenii. Nu am nevoie de ghid român, ci doar eventual un ghid local. Este o cunoaștere mult mai profundă decât ai face-o într-un grup cu un ghid român, pentru că atunci nu ajungi la esența țării respective sau la spiritul oamenilor de acolo. Când călătorești singur, ai ocazia să vorbești cu oamenii, să vezi cum trăiesc, să interacționezi cu ei. Asta schimbă totul. Am observat diferența, călătorind în grup, totul rămâne superficial, doar o interfață, după care rămâi acolo. Când ești singur, atenția este mult mai mare și, de asemenea, respectul lor față de tine este mult mai profund. Răsplătesc curiozitatea și curajul de a veni singur până la ei, iar atitudinea lor față de tine este mult mai implicată”, povestește dr. Irina Catighera.

Dr. Irina Catighera se consideră mai degrabă „călător” decât „turist”

Medicul povestește că aceste călătorii o încarcă de energie, chiar dacă presupun un efort considerabil. Deși mulți aleg vacanțe mai relaxante, cu un program comod și timp dedicat răsfățului, ea preferă să își pună la încercare limitele. Uneori, nu doarme în condiții ideale, ci în corturi, urcă pe munte sau se confruntă cu un efort fizic semnificativ pentru a ajunge să vadă ceva nou. Aceste experiențe fizice o încarcă de energie, iar oboseala resimțită este una pozitivă, care dispare rapid după o odihnă bună. De asemenea, deși unii turiști aleg să-și petreacă timpul liber pe plajă sau făcând cumpărături, ea nu își permite astfel de distrageri. Aceasta povestește că într-una dintre zilele în care se afla în Bali chiar își dorea să se relaxeze la plajă, însă și-a urmat cu strictețe programul stabilit de acasă. Astfel, indiferent de starea de oboseală sau de provocările întâmpinate pe drum, nu se abate de la program pentru a putea vizita tot ce și-a propus.

„Călătoriile mă ajută să mă deconectez complet de profesia de medic și de stresul profesional. După ce mă întorc, revin în comunicare cu pacienții, iar acest lucru mă ajută mult. Călătoriile îmi oferă o nouă perspectivă și o deschidere mai mare în a comunica cu oamenii. Sunt considerată un medic empatic, capabil să comunic cu persoane din diferite medii educaționale. Cred că este important să explici lucruri complexe într-un limbaj accesibil, indiferent de nivelul de educație al pacientului. Comunicarea eficientă este esențială pentru un medic, iar călătoriile m-au ajutat să fiu mai deschisă și mai abilă în acest sens”, a precizat medicul.

Dr. Irina Catighera se consideră mai degrabă „călător” decât „turist”, pentru că își dorește o experiență mai profundă și o conexiune mai strânsă cu localnicii. Îi place să trăiască, pe cât posibil, ca un localnic, fără a renunța complet la confortul său, dar dorindu-și să experimenteze viața autentică a fiecărei destinații. Deși nu se simte nevoită să locuiască în triburi sau în condiții extreme, încearcă să se implice în cultura locală, inclusiv prin alimentație. Alege să mănânce la locuri frecventate de localnici, adesea locuri mai ieftine și tradiționale, evitând fast food-ul care poate fi întâlnit în orice alt oraș.

A încercat viermi, frigărui de râme sau carne de șarpe

Medicul povestește despre câteva dintre cele mai interesante mâncăruri tradiționale pe care le-a încercat în călătoriile sale. În Etiopia, a gustat injera, o pâine mare, subțire și ușor acră, făcută din drojdie, care se servește alături de carne și legume, creând o combinație asemănătoare cu o clătită uriașă. În China, a avut ocazia să încerce mâncăruri tradiționale chinezești, diferite de cele servite în restaurantele din Europa. Acolo a gustat diverse preparate mai puțin obișnuite, cum ar fi viermi, frigărui de râme sau de gândaci. În Cambodgia a mânca tarantule, iar în Australia carne de cangur, fără să știe inițial ce este, având mai degrabă un gust asemănător cu cel al cărnii de vită. Aceasta precizează că, în Vietnam a încercat carne de șarpe într-un restaurant tradițional din apropierea Hanoiului, fiind servită o întreagă masă din șarpe, inclusiv supă, carne și chiar un desert pe bază de gelatină din pielea șarpelui. De asemenea, a subliniat că cea mai bună pizza pe care a mâncat-o a fost în Malta, într-un golf.

„Am făcut vaccinul pentru febra galbenă în 2013, pentru călătoria în Etiopia, și recent pentru Bolivia. De asemenea, am fost vaccinată împotriva COVID-19, deoarece în timpul pandemiei călătoriile erau imposibile fără acest vaccin. Întrucât unele țări s-au închis, altele s-au deschis, iar eu am avut ocazia să călătoresc în Pakistan, Afganistan și Irak”, a explicat aceasta.

Asia este continentul preferat al medicului

Asia este continentul preferat al medicului, având ocazia să viziteze aproape întreaga regiune, cu excepția Laosului și Coreei de Nord. De asemenea, a explorat o mare parte din America de Sud, iar pentru a considera că a încheiat această regiune, i-ar mai rămâne doar Brazilia de vizitat. În America Centrală nu a ajuns încă, dar are câteva destinații pe lista sa. A vizitat deja Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă.

Africa va rămâne un minus, fiind o regiune unde nu a explorat multe țări

Numărul țărilor din lume este estimat la aproximativ 200, însă acest număr variază în funcție de schimbările politice, unele țări se dizolvă, iar altele se formează. În ceea ce o privește pe dr. Cațighera, Africa rămâne o regiune unde nu a explorat multe țări, în mare parte din cauza naturii acestei regiuni, care se concentrează mult pe safari și pe peisaje naturale. Totuși, Africa oferă o experiență culturală unică, mai ales în locuri precum Etiopia, unde tradițiile și triburile sudice sunt fascinante, mai ales în cadrul festivalurilor. Totuși, ea consideră că va avea un minus în privința numărului de țări vizitate din acest continent, deoarece multele elemente comune dintre statele africane fac ca experiențele să fie asemănătoare, iar safari-ul, deși fascinant, nu constituie principalul său interes. Totodată, Dr. Catighera spune că Europa este continentul unde se simte cel mai confortabil și acasă, fiind foarte accesibilă, dar experimentează și alte destinații, cum ar fi Orientul Mijlociu și America de Sud. Deși nu a ajuns în toate regiunile dorite, inclusiv în unele zone din Orientul Mijlociu, ea își dorește să viziteze mai multe țări din aceste zone, dar menționează că anumite destinații sunt riscante din cauza conflictelor.

„În India am avut o experiență neașteptată și destul de înfricoșătoare. Trebuia să iau un tren la ora 3:00, dar am rămas mai mult într-un oraș și am pierdut acel tren. Când am prins un alt tren, am rămas blocată în câmp în întuneric timp de 4-5 ore, pentru că trenul pe care trebuia să-l iau eu înainte a avut un accident teribil, soldat cu moartea a peste 100 de oameni”, a declarat aceasta.

Experiența mai puțin plăcută din India

Medicul povestește că în India a fost șocată de contrastul dintre imaginea spirituală a țării și realitatea comportamentului localnicilor. Deși India este cunoscută pentru latura sa spirituală, ea este profund marcată de stăpânirea engleză, de colonialism, având o ură profundă față de turiști și față de oamenii albi. În timp ce filma templele Jainiste, un indian a trecut pe lângă ea și a împins-o brutal, făcând-o să-și piardă echilibrul, iar apoi un alt indian, observându-i deranjul, i-a spus în engleză că: „strada asta este să mergem noi, nu să filmezi tu”. În acel moment, a fost surprinsă de atitudinea lui, care nu a fost una politicosă, în contrast cu comportamentul pe care îl întâmpina de obicei atunci când se întâlnește cu ei prin hoteluri. Ea subliniază că, în astfel de situații, este esențial să ne menținem comportamentul empatic și să ne adaptăm la cultura locală, chiar dacă obiceiurile ni se pot părea ciudate. Trebuie să înțelegem că suntem în „casa lor” și că adaptarea la țara respectivă este esențială.

Țările în care s-ar simți confortabil să trăiască sunt Japonia și Mexic

Dr. Catighera reflectează asupra țărilor în care s-ar simți confortabil să trăiască, menționând două destinații foarte diferite: Japonia și Mexic. În Japonia, a fost impresionată de corectitudinea și punctualitatea oamenilor, iar gândul că la noi nu se respectă întotdeauna aceste valori a făcut-o să considere că ar putea trăi acolo. Totuși, ea subliniază latura negativă a muncii excesive și a ratei mari de depresie și sinucideri din Japonia. Pe de altă parte, Mexicul i-a lăsat o impresie pozitivă, iar Dr. Catighera consideră că ar putea trăi acolo datorită calității vieții și a oamenilor primitori. În plus, a descoperit Paraguay, o țară atractivă datorită costurilor de trai foarte mici, în special pentru cei din România. A menționat că acolo, cu doar 20 de lei, poți savura o masă cu friptură de vită și un pahar de vin, iar prețurile caselor sunt accesibile.

„Sunt genul de persoană cu bilet dus-întors întotdeauna. Nu m-am gândit niciodată să trăiesc permanent într-o altă țară. Am încercat să rămân un an sau doi în Franța, dar nu m-am simțit bine acolo și nu m-am adaptat. Îmi place să călătoresc, însă mereu mă întorc, ca un bumerang”, a declarat dr. Irina Catighera.

Dr. Catighera povestește despre experiențele din Bhutan și Iran

Dacă ar face un top al localnicilor, medicul menționează că cei mai remarcabili oameni pe care i-a întâlnit sunt în Bhutan și Iran. În Bhutan, amabilitatea este deosebită, iar în Iran, oamenii sunt extrem de generoși. Povestește cum a complimentat o persoană pentru colierul său frumos, iar acea persoană l-a scos fără ezitare și i l-a dăruit. Medicul subliniază că oamenii din aceste țări sunt mereu dispuși să aducă bucurie, să ne trateze cu respect și atenție, arătându-ne cele mai frumoase locuri și asigurându-se că ne simțim confortabil.

„În Bhutan, am avut norocul să mă întâlnesc cu regina-mamă. Urcând la un templu, ni s-a spus să așteptăm, iar deodată au sosit mai multe convoaie de oameni. Ni s-a spus să rămânem pe loc, iar atunci a apărut regina-mamă, împreună cu alaiul ei. S-a oprit și m-a întrebat de unde sunt, iar când i-am spus că din România, mi-a răspuns că era pentru prima dată când întâlnea pe cineva din România. Regina purta costumul tradițional bhutanez și bocanci, urcând spre templu pentru a inaugura un pavilion. A fost un moment cu adevărat special și sunt recunoscătoare pentru asemenea experiențe. Când călătorești singur, ai ocazia să trăiești astfel de momente unice, spre deosebire de când ești într-un grup, unde atenția este mai împărțită”, a precizat aceasta.

În călătoriile sale, dr. Catighera se bazează pe adaptabilitate și respect față de cultura locală. De exemplu, în Iran, a respectat tradițiile și a purtat basma și a avut mâinile acoperite, deoarece, spune ea, este important să ne aliniem la obiceiurile țării în care ne aflăm. Ea consideră că, este esențial să rămânem aproape de grupul local și să ascultăm ghidul local.

Un alt principiu important este să ne informăm cât mai mult înainte de a călători, pentru că lipsa de cunoaștere ne poate pune într-o situație incomodă sau periculoasă. Dr. Catighera recomandă să fim întotdeauna politicoși, cu zâmbetul pe buze și să avem încredere că, dacă vorbim o limbă străină, avem bani la noi și suntem empatici, nu vom întâmpina dificultăți. De asemenea, subliniază că ritmul lor poate fi diferit, iar ca străini trebuie să fim conștienți de faptul că pașii lor sunt mai mari, iar noi putem face mai mult timp pentru aceleași activități, mai ales în zonele montane sau în locuri cu altitudini mari. Un drum parcurs de localnici în două ore, poate dura trei ore și chiar mai mult pentru persoanele care sunt pentru prima oară acolo. Astfel, este important să acordăm timp suplimentar pentru a ne adapta și pentru a respecta ritmul local. De asemenea, medicul subliniază că un mic dar din țara ta este un gest de respect care este întâmpinat cu căldură în orice colț al lumii.

