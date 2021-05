Cel puţin 50 de miliarde de exemplare de păsări sălbatice, în lume

Alte trei specii - graurul, rândunica şi pescăruşul cu inel - au populaţii ce depăşesc 1 miliard de exemplare.

Totuşi, una din zece specii de păsări are mai puţin de 5.000 de indivizi, potrivit autorilor studiului.

Această imagine asupra populaţiei de păsări din lume va ajuta eforturile de conservare, a transmis echipa de la University of New South Wales din Sydney (Australia).

„Petrecem mult timp şi am cheltuit mulţi bani numărând propria specie, dar chiar trebuie să ne gândim cum numărăm biodiversitatea cu care împărtăşim planeta”, a declarat dr. Corey Callaghan pentru BBC News.

Socotirea numărului de păsări din lume este o chestiune complexă, ce nu poate oferi răspunsuri clare.

Estimările anterioare au rezultat între 200 şi 400 de miliarde de exemplare de păsări din 10.000 - 13.000 de specii.

Cercetătorii australieni au analizat 9.700 de specii, excluzând toate păsările domestice, folosind informaţii înregistrate de ornitologi în baza de date online ebird, în ultimul deceniu.

Ei au îmbunătăţit datele utilizând informaţii provenite de la experţi din teren pentru a realiza ce spune ei că este o estimare mai corectă.

Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerează că cele mai multe păsări trăiesc în emisfera nordică: în Europa, nordul Asiei, nordul Africii, părţi din Peninsula Arabă şi America de Nord. Prin contrast, puţine păsări sunt găsite în Madagascar şi Antarctica.