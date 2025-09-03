UPDATE Bilanţul accidentului de funicular care a deraiat la Lisabona a crescut la 15 morţi / VIDEO

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare, scrie news.ro.

UPDATE

Consulul din cadrul Ambasada României la Lisabona s-a deplasat la locul unde vestitul funicular portughez ”Gloria” a deraiat, pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, anunţă, miercuri seară, Ministerul de Externe. Deocamdată nu există informaţii cu privire la implicarea unor cetăţeni români.

”Pe fondul informaţiilor privind un accident tragic cu victime multiple, Ambasada României la Lisabona este în contact cu autorităţile locale. Consulul din cadrul misiunii s-a deplasat la faţa locului pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze”, anunţă, miercuri seară. Ministerul de Externe.

Sursa citată a precizat că, până la acest moment, nu sunt informaţii privind existenţa unor victime cetăţeni români şi nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

”Vom informa pe măsura ce sunt obţinute informaţii relevante din partea autorităţilor locale competenţe”, a mai transmis MAE.

Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce vestitul funicular portughez ”Gloria” a deraiat.

Un total de 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil.

Deocamdată nu se cunoaşte naţionalitatea victimelor.

Parchetul a deschis o anchetă cu privire la accidentul mortal, iar cauzele deraierii sunt investigate.

Funicularul a fost în întreţinere între 26 august şi 30 septembrie 2024, precizează Observador. Potrivit publicaţiei, angajaţii companiei Carris, care operează funicularul, au raportat anterior probleme cu cablul de tensiune, care cauza dificultăţi de frânare.

UPDATE

Până în prezent, 15 persoane au murit în accidentul funicularului Glória, a declarat reporterilor un oficial al serviciilor de urgenţă, citat de publicaţia locală Observador.

Un total de 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil.

Deocamdată nu se cunoaşte naţionalitatea victimelor.

Parchetul a deschis o anchetă cu privire la accidentul mortal, iar cauzele deraierii sunt investigate.

Funicularul a fost în întreţinere între 26 august şi 30 septembrie 2024, precizează Observador. Potrivit publicaţiei, angajaţii companiei Carris, care operează funicularul, au raportat anterior probleme cu cablul de tensiune, care cauza dificultăţi de frânare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Imaginile filmate la faţa locului arată funicularul, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus.

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa pic.twitter.com/zx7SxxGXUh — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 3, 2025

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, şeful echipei de pompieri din Lisabona.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragicul accident într-o declaraţie, exprimându-şi speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauzele accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 şi electrificată trei ani mai târziu, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă. Funicularul Gloria este unul dintre cele mai renumite obiective turistice şi atracţii din Lisabona. Legendarul funicular este o parte esenţială a unui oraş cu teren atât de accidentat precum Lisabona. Acestea îşi croiesc drum pe multe dintre străzile pietruite ale capitalei portugheze. Funicularul care a deraiat îşi făcea cursa în numai trei minute.

Funicularul este operat de compania municipală de transport public Carris.

Cele două vagoane ale sale sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice pe cele două vagoane. Se pare că maşina de la capătul liniei nu a fost avariată, însă CNN Portugal a declarat că pasagerii au fost nevoiţi să sară pe geamuri atunci când s-a produs incidentul.

Potrivit BBC, 43 de persoane se pare că se aflau la bord în momentul accidentului, care a avut loc în apropiere de Avenida da Liberdade în jurul orei locale 18:05 (20:05, ora României).

Nu se ştie dacă persoanele decedate sunt cetăţeni portughezi sau străini.

Ziarul portughez Observador a scris că un cablu s-a desprins pe traseul căii ferate, ceea ce a făcut ca aceasta să se dezechilibreze şi să se izbească de o clădire din apropiere.

Şaizeci şi doi de membri ai serviciilor de urgenţă şi 22 de vehicule se aflau la faţa locului, potrivit site-ului web al Protecţiei Civile.

Publicitate și alte recomandări video