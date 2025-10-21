MICA PUBLICITATE
SPORT

Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute

De Redacția
marți, 21 octombrie 2025, 14:15
1 MIN
Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf,ro, potrivit news.ro.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei.

FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

