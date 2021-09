Cele două opțiuni pentru Guvern pe care le are UDMR. "Să facem un efort comun"!

În deschiderea Congresului UDMR, Kelemen Hunor a vorbit despre stabilitatea guvernamentală.

„După 2008, după alegerile parlamentare, niciun partid nu a putut să stea patru ani să ducă un mandat la bun sfârșit. Am făcut un calcul, în 13 ani am avut 13 guverne și nu am luat în calcul guvernele interimare, este un lucru care ne pune pe gânduri”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că prima opțiune a partidului pe care îl conduce este să continue coaliția formată în decembrie 2020. Totuși, varianta unui guvern minoritar nu este exclusă.

„De aceea noi trebuie să facem un efort comun, să punem pe picioare coaliția formată în decembrie 2020. Este prima opțiune. Da, coaliția înseamnă compromis, înseamnă dialog, înseamnă înțelegerea celuilalt. A doua opțiune este un guvern minoritar, dar responsabilitatea noastră e să dăm ceea ce așteaptă electoratul, populația, cetățenii”, a precizat Kelemen Hunor.

