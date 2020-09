Cele două ore care i-au salvat viața lui Aleksei Navalnîi. Filmul supraviețuirii

BBC a pus cap la cap toate secvențele filmului care arată lupta dramatică pentru supraviețuire a lui Aleksei Navalnîi. Undeva, în văzduhul Siberiei, două ore au fost cruciale pentru viața unui om.

Cum a decurs dimineața

Era 20 august și Aleksei Navalnîi urma să se îmbarce la bordul unei curse a companiei S7 care să-l ducă de la Tomsk la Moscova. Toată dimineața nu a mâncat și nu a băut nimic în afara unui ceai pe care și l-a cumpărat de la o cafenea a aeroportului Bogașevo din Tomsk, susține purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmiș.

Un alt pasager al respectivei curse, Ilia Agheev, l-a văzut pe Navalnîi bând ceaiul cu o oră înainte de ora programată pentru decolare. Opozanttul zâmbea și glumea cu ceilalți pasageri care îl recunoșteau.

Aleksei Navalnîi înainte de îmbarcarea în avion, pe aeroportul din Tomsk Foto: Ilia Agheev via BBC

Începe să nu se simtă bine la scurt timp de la decolare

Ora 8:01 - 8:30, ora locală (1:01 - 1:30 GMT). În prima jumătate de oră de la decolare, Navalnîi a început să nu se simtă bine. Însoțitorii de zbor împărțeau apă pasagerilor, dar el a refuzat-o. Apoi s-a ridicat să meargă la toaletă.

Un alt pasager a încercat să folosească toaleta, dar Aleksei Navalnîi era deja înăuntru de vreo 20 de minute. A început să se facă coadă în fața ușii.

În jurul orei 8:50 (1:50 GMT), deja toți cei patru însoțitori de bord știau că unul dintre pasageri nu se simte bine.

Este vreun doctor la bord?

Câteva minute mai târziu, în jurul orei 9:00 (2:00 GMT), una dintre stewardese a întrebat la microfon dacă este vreun doctor la bord. Ceilalți pasageri au realizat că situația era gravă.

Pilotul a fost informat, iar restul echipajului a încercat să-i acorde primul ajutor lui Navalnîi.

Asistentul său, Ilia Pahomov, a mers pe coridor cerând ajutor pasagerilor. O femeie, al cărei nume nu este cunoscut, s-a ridicat și a spus că este asistentă.

În următoarea jumătate de oră, ea și însoțitorii de bord s-au străduit să-l țină pe Navalnîi în stare de conștiență până când pilotul a putut să facă aterizarea de urgență, potrivit companiei S7.

Nu vorbea, doar gemea și țipa

Serghei Nejeneț, avocat de profesie, stătea pe rândul din spate, în apropiere de locul unei Navalnîi primea îngrijiri medicale. „Am început să fiu atent la ce se întâmplă când o însoțitoare de zbor a întrebat dacă este cineva care are pregătire medicală. Câteva minute mai târziu, pilotul a anunțat că vom ateriza la Omsk, pentru că un pasager nu se simte bine. Am realizat că pasagerul respectiv era Navalnîi abia după ce am aterizat, când m-am uitat pe Twitter și am văzut postarea purtătoarei sale de cuvânt”, a povestit Nejeneț pentru BBC.

„La câteva minute de la anunțul prin care se întreba dacă este vreun doctor la bord, Aleksei a început să geamă și să țipe. Stătea întins pe podea, în partea de avion rezervată pentru echipaj. Nu spunea nimic, doar se văita. Apoi a venit asistenta. Nu știu ce făceau, că nu vedeam. Dar i-am auzit cum îi tot spuneau: Aleksei, bea, bea, Aleksei, respiră. Când îl auzeam gemând, într-un fel, noi, restul, ne simțeam mai bine, pentru că ne spuneam că cel puțin încă este în viață. Subliniez, la momentul acela, nu știam că este Navalnîi”, a relatat avocatul.

Continuarea, pe digi24.ro