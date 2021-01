Cele mai așteptate jocuri de păcănele în primul trimestru 2021

Jocurile moderne de păcănele au început să fie la mare căutare încă din 2020, atunci când majoritatea jucătorilor au fost siliți să migreze online. De aceea, producătorii de jocuri au turat motoarele la maxim pentru a lansa noi producții captivante, iar trendul va continua și în 2021. Unul dintre cele mai de succes jocuri lansate în anul care tocmai s-a încheiat a fost Piggy Bank Farm, o producție a ce lor de la Play’n GO.

Iată care sunt cele mai așteptate jocuri din startul acestui an:

The Ruby Megaways



Noua producție a celor de la iSoftBet este, de fapt, o variantă îmbunătățită a jocului Megaways, motiv pentru care, deși are la bază o tehnologie de ultimă ora, The Ruby Megaways este totuși un slot tradițional. Cele 117.649 de tipuri de câștig pot genera câștiguri de până la 35.000 de ori miza efectuată pentru un singur pariu – situație posibilă datorită jackpotului. Obținerea între 4 și 6 simboluri Scatter declanșează 12, respectiv 22 de rotiri gratuite. Procentajul de câștig care se întoarce la jucători (RTP) este unul mediu, de 96.11%.

Congo Cash



Pragmatic Play va lansa în prima lună a acestui an un slot care își propune să recreeze atmosfera din jungla congoleză. Formatul acestui joc este diferit, în sensul că pe cele 5 simboluri sunt afișate 4-3-3-3-4 simboluri, ceea generează 432 de modalități de câștig. Utilizatorii pot câștiga de 5.500 de ori miza la finalul unei rotiri, iar jackpotul fix plătește aproximativ de 2.000 de ori miza jucată la cel mai înalt grad. Deși are un RTP mediu, de 95.51%, jocul iese în evidență mai ales prin posibilitatea de a oferi până la 100 de free spins și prin numeroasele funcții speciale de tip WILD pe care le oferă.

Age of the Gods: Book of Oracle



Acesta va fi al 15-lea joc din colecția de sloturi Age of the Gods a celor de la Playtech – unul dintre cei mai vechi furnizori de jocuri de noroc din Europa, având peste 21 de ani de activitate. Și mai interesant este că Book of Oracle, un joc care împrumută câte ceva din clasicul Book of Ra al celor de la Novomatic, va fi lansat la numai o lună distanță de precedenta versiune a seriei: Ruler of the Dead. Dacă este să ținem cont de faptul că slotul este atașat la un jackpot progresiv, RTP-ul de 96.48% nu este deloc rău. Una peste alta, putem spune că jocul dispune de o grafică modernă și anumite particularități captivante.

TikiPop



Yggradsil a anunțat lansarea acestui joc pentru februarie 2021. Grafica spectaculoasă a acestui joc inspirat din zonele tropicale pare să principalul atu, pe lângă modul inedit de desfășurare al jocului. Există 5 role pe care pot apărea între 3 și 7 simboluri, în funcție de șansă și de nivelul la care se află utilizatorul. Rolele se pot extinde și pot astfel să depășească cele 243 de modalități de câștig stabilite inițial. Chiar dacă nu are un payout ieșit din comun (96.1%), posibilitatea de a câștiga de 32.000 de ori miza la finalul unei rotiri este un motiv suficient de bun pentru a-i determina pe cei care se simt norocoși să-și încerce norocul.

Super 7 Wilds



Închidem lista cu un alt joc produs tot de Yggdrasil, care urmează să fie lansat în luna ianuarie. Deși pare un slot clasic cu fructe la prima vedere, nu este deloc unul anost. Numele acestui joc ne spune și la ce să ne așteptăm, și anume că șeptarii joacă rolul de WILD, iar simbolul fanion este BAR. Slotul are 5 role, 5 rânduri și 20 de linii active de plată. Simbolurile WILD se pot extinde și pot rămâne pe tabla de joc până când generează un câștig. Având un RTP de 96.5% și numeroase funcții speciale, dar și un potențial câștig x3.000 față de miza investită, slotul are toate șansele să-i cucerească pe amatorii de păcănele în 2021.