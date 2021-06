Cele mai bune pariuri pentru EURO 2020 (P)

Campionatul European de Fotbal își păstrează denumirea de EURO 2020, deși se joacă în 2021, din rațiuni de marketing. Însă ce este important este că vom putea să vedem câteva meciuri de foc la București, chiar dacă Naționala României a avut șansa de a juca la acest EURO, dar a fost învinsă cu scorul de 2-1 de Islanda în barajul de calificare. În acest articol o să vă prezentăm cele mai bune ponturi pentru EURO 2020, ponturi cu șanse mari de reușită. Nimic nu este sigur în pariuri, ca și în viață, așa că ar fi bine să pariați responsabil.

Cehia peste 2.5 goluri la cota 1.75 la acest Campionat European de fotbal

Cehia nu este cotată cu șansele cele mai mari să iasă din grupă, dar dintre toate aceste oferte de cote de fotbal pe euro 2021, cota de 1.75 că această echipă să marcheze 3 goluri pare bună din mai multe motive. Cehia are o echipă ofensivă care înscrie cel puțin 1 gol pe meci, indiferent de adversar. Cehia a reușit în trecutul apropiat să înscrie 2 goluri Angliei și a marcat 1 gol Belgiei.

Slovacia va fi ultima în grupa E de la EURO 2020 la cota 1.67

Slovacia are o grupă foarte grea cu Spania, Polonia și Suedia. Spania încă reprezintă o echipă de temut, Polonia ne-a bătut la București și acasă la ei în preliminarii acum câțiva ani. Este încă viu in amintirile noastre meciul în care Polonia s-a distrat cu echipa României și am pierdut fără drept de apel la noi acasă. Suedia este mult peste Slovacia ca valoare.

Macedonia de Nord ultima în grupa C la cota 1.40

Această echipă este prezentă pentru prima oară la un Turneu Final de fotbal și nu este cotată cu șanse prea bune să iasă din grupa, dar nici la locul 3. Sunt echipe mult mai solide în această grupă: Olanda, Austria și Ucraina. Olanda a lipsit de la ultimele Campionate Mondiale și Europene, dar vrea să spele rușinea la EURO 2020 și e greu de crezut ca îi va da vreo șansa Macedoniei de Nord în meciul direct. Austria și Ucraina au mult mai multă experiență la acest nivel. De aceea credem că Macedonia de Nord să termine ultima în grupa C este unul dintre cele mai bune ponturi euro 2020.

Portugalia nu se califica din grupa F la cota 4.33

Ungaria pleacă cu ultima șansă în această grupă din care mai fac parte Franța și Germania. Lupta pentru primele 2 locuri se va da între Portugalia, Franța și Germania. Cristiano Ronaldo a reprezentat mereu un pericol pentru adversari, dar nu mai este la nivelul de acum câțiva ani. L-am urmărit în Serie A și chiar dacă mai are momente de sclipire, nu mai este un jucător decisiv. Portugalia fără Cristiano Ronaldo este o echipă modestă, iar Franța și Germania sunt favorite clare să termine pe primele 2 locuri în grupa F.

Polonia peste 3.5 goluri la acest EURO la cota 1.50

Această cotă are valoare pentru că în atacul Poloniei se află Robert Lewandowski. Este unul dintre cei mai buni atacanți din lume și are goluri mai multe decât Suarez, care a jucat ani de zile la FC Barcelona, o mașină de goluri. În februarie 2021, Robert Lewandowski avea 531 de goluri înscrise pentru club și națională, iar Suarez avea 497 de goluri, deși jucătorul din America de Sud avea cu 15 meciuri mai mult decât polonezul până în acel moment.

Joacă în mod responsabil, doar dacă ai peste 18 ani și doar pe platforme licențiate.