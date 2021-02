Berea este una din bauturile favorite ale barbatilor, indiferent de sezon. Este perechea perfecta langa mancaruri sarate sau picante si intotdeauna e servita rece. Punem pariu, insa, ca nu toata lumea stie regulile atunci cand vine vorba de consumul ei. Iata 5 greseli pe care nu ar trebui sa le mai faci.

1. Racesti paharele sau halbele

Asta ai vazut in barul favorit si repeti figura si acasa. Din pacate insa, o halba scosa din congelator nu va imbunatati gustul berii pe care o sorbi. De fapt, un recipient rece ca gheata va face berea sa produca mai multa spuma, lasand-o fara aciditate si distrugand aromele. In loc sa pui paharul in congelator, lasa-l in dulap. E suficient sa il clatesti cu apa rece inainte sa torni in el berea preferata.

2. Nu alegi paharul sau halba potrivite

In Belgia, de exemplu, fiecare brand de bere vine cu paharul lui perfect. Nu trebuie sa exagerezi si sa ai atat de multe in dulapurile tale, dar trebuie sa stii ca marimea si forma paharului conteaza in cazul berii. Reguile sunt destul de simple. Cu cat o bere e mai tare, cu atat paharul in care o servesti este mai mic. In plus, forma paharului va scoate in evidenta caracteristicile unei beri. De exemplu, un pahar care este stramt la baza si se largeste spre gura, este potrivit pentru berile blonde pentru ca partea de jos va evidentia culoarea frumoasa a berii si va lasa loc in partea de sus pentru un guler de spuma. Pentru berile mai tari sunt potrivite paharele care se stramteaza spre gura pentru ca in acest fel vei simti mai bine aromele.

3. Bei berea prea rece