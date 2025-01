Cele mai remarcabile reușite medicale ale anului. Premiere de excepție la Iași, care ne-au pus în linie cu Bucureștiul și Chișinăul

Prima operație pe creier a unui copil, efectuată în semiîntuneric

Printre cele mai notabile intervenții chirurgicale realizate la Iași în 2024 se numără o premieră națională: prima operație pe creier a unui copil, efectuată în semiîntuneric, pentru îndepărtarea unei tumori gigantice. Marian, un băiat de 12 ani din județul Tulcea, a suferit o intervenție complexă de cinci ore, în cadrul căreia medicii au reușit să îndepărteze o tumoră cerebrală de 10 centimetri, utilizând tehnici inovatoare.

Operația, condusă de conf. univ. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, a fost realizată după ce copilul a fost diagnosticat cu o tumoră de mari dimensiuni la Unitatea de Primiri Urgențe. Investigațiile, inclusiv o Rezonanță Magnetică Nucleară, au confirmat necesitatea unei rezecții maximale a leziunii. Pentru prima dată în România, medicii au utilizat acidul 5-aminolevulinic (5-ALA) ca substanță de contrast în cazul unui copil, tehnică ce a permis identificarea precisă a țesutului sănătos și protejarea acestuia pe parcursul intervenției. Această abordare inovatoare a jucat un rol important în reușita operației și în salvarea vieții lui Marian.

„În premieră națională, am utilizat această substanță pentru prima oară la copii. Utilizarea substanței la copii a fost o contraindicație relativă în această privință, dar există de câțiva ani studii care arată eficiența utilizării substanței, după anumite criterii, în ceea ce privește rezecția acestui tip de tumori la pacienții tineri. Din punctul nostru de vedere, operația a fost un succes. Am reușit să îndepărtăm maximal tumora. Starea copilului este bună. Urmează să vedem ulterior rezultatul examenului anatomopatologic și tratamentul complementar pe care copilul îl va urma. Faptul că am utilizat această substanță ne-a ajutat foarte mult în a face o rezecție maximală și corectă a leziunii, fără ca acest copil să aibă deficite postoperatorii”, a declarat conf.dr. Lucian Eva.

Primul transplant de ficat de la donator viu în afara Bucureștiului și a Chișinăului

O altă intervenție remarcabilă din 2024 a fost realizarea primului transplant de ficat de la donator viu în afara Bucureștiului și a Chișinăului, o premieră medicală desfășurată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Operația a implicat două etape distincte: recoltarea a 50-60% din ficatul donatorului, în acest caz sora pacientei, urmată de transplantarea segmentului hepatic în locul ficatului bolnav al pacientei, care suferea de o afecțiune hepatică în stadiu avansat. Medicii au subliniat că această intervenție oferă o șansă unică de supraviețuire pentru pacienți aflați în situații critice.

Dr. Dragoș Zamfirescu, specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, a explicat că transplantul de ficat de la donator viu este mult mai complex tehnic decât cel de la un donator aflat în moarte cerebrală. Considerată un vârf al performanței chirurgicale, această procedură necesită coordonare perfectă și expertiză avansată din partea echipei medicale. În plus, intervenția este încărcată de o puternică dimensiune emoțională, donatorul asumându-și riscul semnificativ al unei astfel de decizii.

„Doresc să felicit colectivul Clinicii de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică și de transplant hepatic condus de domnul Profesor Dr. Cristian Lupașcu, atât pentru cele peste 50 de transplanturi de ficat <<clasice>>, dar și pentru premiera de luni. Fiind, totuși, primul caz de acest fel de la Iași, o mare parte a timpilor operatori principali au fost efectuați de către domnul Profesor Dr. Vlad Brașoveanu de la Institutul Clinic Fundeni din București. Și, pentru că împreună formăm o echipă sudată în peste 150 de transplanturi living, am contribuit și eu la momentul reparării microchirurgicale a arterei hepatice care, în astfel de situații, este de dimensiuni mici și necesită folosirea de microscop operator, instrumente și tehnici de microchirurgie”, a declarat Dr. Dragoș Zamfirescu.

Prima intervenție chirurgicală pentru endometrioză cu ajutorul robotului DaVinci din Moldova

O altă premieră medicală notabilă din 2024 a avut loc la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași, unde a fost efectuată prima intervenție chirurgicală pentru endometrioză cu ajutorul robotului DaVinci din Moldova. Operația, desfășurată pe 4 iulie, a fost realizată de o echipă de tineri chirurgi sub coordonarea profesorului dr. Ceana Nezhat din Statele Unite.

Pacienta, o tânără de 26 de ani din județul Suceava, suferea de endometrioză severă, având două chisturi ovariene de dimensiuni considerabile: unul de 12 cm pe ovarul stâng și unul de 5 cm pe ovarul drept. Intervenția, care a durat aproximativ trei ore, a implicat utilizarea brațelor robotice ale sistemului DaVinci pentru îndepărtarea precisă a chisturilor.

„Intervenția chirurgicală a fost lungă, dificilă, dar reprezintă un real succes – pacienta și-a conservat potențialul reproductiv”, a declarat unul dintre membrii echipei chirurgicale, dr. Răzvan Vieriu.

Un tânăr cu pareză la membrul inferior a reușit la Arcadia să își recapete mersul

Un alt caz remarcabil este povestea lui Andrei, un tânăr care suferise anterior un grav accident de mașină. În urma acestuia, a fost diagnosticat cu mai multe afecțiuni severe, printre care o fractură cu tasarea vertebrelor T3-T4, fractură de bazin și fractură de femur drept. Datorită leziunii vertebrale, Andrei s-a confruntat cu o pareză a membrului inferior stâng, manifestată prin spasticitate moderată spre severă la diverse nivele. Cu toate acestea, el descrie experiența sa ca fiind o adevărată minune. Astfel, în căutarea unei șanse la o viață normală, Andrei a fost inițial tratat la Spitalul din Piatra Neamț, fiind ulterior transferat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde a fost operat la femur. Ulterior, a fost trimis la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași pentru tratament suplimentar. Exasperat de prognosticul pesimist al medicilor, care îi spuneau că nu va mai putea merge niciodată și că va rămâne imobilizat într-un scaun cu rotile, din cauza stării grave a coloanei vertebrale, Andrei a decis să caute o alternativă, apelând la un spital privat.

Andrei a ajuns la Arcadia Iași într-o stare gravă, fiind capabil doar să stea așezat cu sprijin posterior. Totuși, în mai puțin de trei luni de terapie intensivă, a reușit să facă primii pași. Împreună cu echipa medicală, Andrei a atins o serie de obiective ambițioase, printre care reducerea spasticității neuromusculare, redobândirea controlului neuromotor, recăpătarea echilibrului în ortostatism și reînvățarea mersului, inițial cu ajutor tehnic, iar ulterior în mod independent.

Povestea completă a lui Andrei AICI

Aceste progrese au fost posibile datorită tehnologiilor moderne și performante disponibile la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia. Printre dispozitivele utilizate s-au numărat Lokomat, un robot avansat care facilitează verticalizarea și reeducarea mersului pe bandă rulantă prin impunerea unui tipar corect de mișcare; Andago, un dispozitiv destinat mersului autonom, ce oferă un grad ridicat de libertate și susținere parțială a greutății corporale și Armeo, care ajută la reeducarea mișcărilor membrelor superioare prin stimulare vizuală și facilitare.

„Noi ne vedeam cu el de două ori pe zi timp de trei ore, în fiecare zi. Ne-am concentrat pe îmbunătățirea capacității de efort, pe reobișnuire cu verticalitatea. A stat o perioadă foarte lungă de timp pe orizontală deoarece traumatismele pe care le-a suferit nu i-au mai permis să păstreze postura verticală sau să se ridice. Implicit, noi a trebuit să-l reobișnuim cu verticalizarea și verticalitatea. Aceasta a fost provocarea, pentru că toți pacienții care prezintă astfel de traumatisme întâmpină dificultăți foarte mari când sunt puși să se reobișnuiască cu verticalitatea”, declara atunci George Marinescu, fizioterapeut Recuperare Medicală la Arcadia.

Anul trecut, Andrei a uimit prin participarea la un Semimaraton, o performanță incredibilă având în vedere că, cu doar câteva luni înainte, era incapabil să stea în poziția șezut.

Transplant hepatic de urgență prelevat de la un donator aflat în moarte cerebrală

O altă premieră medicală importantă din 2024 a avut loc la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, unde a fost efectuat un transplant hepatic de urgență. Ficatul, prelevat de la un donator aflat în moarte cerebrală la Spitalul Universitar din București, a fost transportat la Iași cu un avion TAROM. Beneficiara intervenției a fost o femeie de 33 de ani din județul Galați, mamă a patru copii, care fusese adusă în comă la Unitatea de Primiri Urgențe. Diagnosticul de insuficiență hepatică acută cauzată de o hepatită fulminantă toxică a fost stabilit după internarea sa pe secția de Terapie Intensivă, unde fusese monitorizată din cauza unei intoxicații severe de origine necunoscută.

Echipa chirurgicală care a realizat transplantul a fost coordonată de prof. dr. Cristian Lupașcu, alături de echipa de Terapie Intensivă condusă de dr. Mihaela Blaj și de gastroenterologul dr. Irina Gârleanu. Această intervenție, desfășurată în regim de urgență, reprezintă un pas important pentru medicina din regiunea Moldovei.

„S-a declanșat solicitarea de transplant în urgență, donatorul în moarte cerebrală, de la Spitalul Universitar București, fiind o femeie de 56 ani. Prelevarea a avut loc azi dimineață (n.red. duminică, 31 martie), echipa fiind formată dintr-un un medic chirurg de la Spitalul «Sf. Spiridon» împreună cu coordonatorul național de transplant. Aceștia au recoltat ficatul din Spitalul Universitar București”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Transplant de rinichi după 12 ani de dializă

Un alt caz impresionant din 2024 s-a desfășurat la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, unde un bărbat a primit un transplant de rinichi după 12 ani de dializă. „Telefonul salvator” – așa a descris pacientul apelul care l-a trezit noaptea, anunțându-l că există un rinichi compatibil. Spre bucuria lui, compatibilitatea a fost confirmată, iar speranța pe care a păstrat-o timp de peste un deceniu s-a transformat în realitate. Neculai, un bărbat de 42 de ani din comuna Berchișești, județul Suceava, intrase în programul de dializă în 2012, după ce a observat primele semne ale bolii – umflarea picioarelor. Deși lucra în construcții și avea o viață activă, diagnosticul de insuficiență renală cronică i-a schimbat complet rutina. În ciuda provocărilor, Neculai a continuat să spere și să se adapteze situației pentru binele familiei sale, învățând să trăiască dependent de aparatul de dializă.

Pe 24 noiembrie 2024, medicii din Bulgaria au anunțat disponibilitatea a doi rinichi compatibili pentru pacienții din Iași. Întreaga echipă medicală, de la medici până la personal auxiliar, s-a mobilizat rapid, lucrând peste noapte pentru a face posibil transplantul. Intervențiile s-au încheiat cu succes a doua zi dimineață, în jurul orei 11. După transplant, Neculai își dorește să recupereze timpul pierdut alături de familie și să călătorească din nou, fără constrângerile impuse de dializă. Pentru el, acest moment marchează începutul unei vieți noi.

„Activitatea din centrul de transplant de la Spitalul Parhon este extrem de intensă. Această distribuție, cu mai mult de jumătate dintre pacienții transplantați beneficiind de rinichi de la donatori în moarte cerebrală, subliniază cât de crucial este programul de donare de organe de la astfel de donatori. Fără acest gest esențial, ar fi extrem de dificil să oferim o șansă pacienților aflați pe lista de așteptare, în special în absența acordului familiei sau a consimțământului donatorului. Acest program este vital pentru a menține ritmul intervențiilor, deoarece fără el, capacitatea de transplant ar fi redusă cu până la 60%. În prezent, câteva sute de pacienți sunt în dializă, inclusiv mulți tineri cu vârste între 20 și 30 de ani, care așteaptă o oportunitate pentru un transplant. În acest context, dorim să le mulțumim din nou donatorilor și, în special, familiilor acestora, pentru că au contribuit la salvarea vieților și îmbunătățirea calității vieții pacienților aflați în suferință”, a declarat Ionuț Nistor, medic primar nefrolog la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

Publicitate și alte recomandări video