Cele mai vizitate țări din lume înainte de pandemie. Iată primele din TOP

Tarile cele mai vizitate din lume sunt si tarile care se afla pe lista de destinatii de vis pentru majoritatea turistilor moderni. Ai ce face odata ce le treci granitele, au cate ceva din tot ce te-ar putea interesa si sunt si usor de vizitat, asta cand nu e prin preajma vreo pandemie.

1. Franta. Franta se poate lauda cu peste 90 de milioane de vizitatori in 2019. Fireste ca, odata cu pandemia, aceasta cifra a scazut dramatic, insa speranta francezilor este ca, odata cu terminarea pandemiei, se va reveni la normal si recordurile deja stabilite vor fi depasite. Si ce atrage atat de mult la Franta pana la urma? Ai satulete idilice, orase romantice, cultura deosebita si atractii turistice iconice. Adaugi castele, vile, catedrale, ai cafenele, feluri de mancare pe care doar acolo le gasesti, ai sampanie si peisaje de vis, verdeata cat vrei, dar si minuni arhitecturale. Padurile din Corsica si apele limpezi si aproape mereu calde de pe Riviera Franceza completeaza lista cu puncte de atractie interesante pe care doar in Franta le poti descoperi. Podurile din Paris, Turnul Eiffel, Palatul Versailles, Chamonix, Louvre, Muntele St-Michel, Notre-Dame de Paris, toate sunt de vizitat si de admirat daca ajungi in Franta.

2. Spania. Dupa Franta, cea mai cautata si mai vizitata tara din lume, vine Spania, cu peste 83 de milioane de vizitator anual. Din Barcelona pana in Madrid si in oricare colt din Spania ai peisaje numai bune de fotografiat, ai personalitati celebre si muzee care de abia asteapta sa fie vizitate. Mai poti vizita Bilbao, San Sebastian, unde poti gusta delicioasele pinxtos si poti vedea o arhitectura de avangarda unica. Sierra Nevada, Picos de Europa, Menorca, La Familia Sagrada, Parcul Guell, El Retiro sau Muzeul Guggenheim, Real Alcazar si plajele din Mallorca, iata cu ce te ademeneste o Spanie care nu vrea sa fie prea multa vreme pe locul II.

3. Statele Unite ale Americii. Prezenta SUA pe lista e fireasca. Are peste 80 de milioane de vizitatori anual. America este deja o destinatie populara pentru vacante si calatorii in interes de afaceri de ani buni. Ai deja orase despre care stie toata lumea, pline de atractii turistice, New York City, Los Angeles, Las Vegas, Chicago sau Boston, Miami, Portland, ai cultura si bucatarie unice. Marele Canion, Parcul National Yellowstone, New Orleans, plajele din Miami, si multe alte atractii turistice transforma SUA in cea mai cauta tara de peste ocean, in orice perioada. Stilul de viata american, afacerile pe care le poti vedea cu ochii tai, brandurile importante de acolo, dar si modul in care americanii stiu sa se promoveze si sa isi intretina tot ce au mai frumos si mai bun pentru turisti, toate au adus SUA pe un loc trei meritat.