Cele opt goluri primite în ultimele două meciuri subliniază necesitatea întăririi urgente a defensivei

Cele opt goluri primite în ultimele două runde subliniază, dacă mai era nevoie, faptul că Poli are nevoie urgentă de întăriri în defensivă. Acolo unde antrenorul Daniel Pancu are la dispoziţie trei portari care câştigă împreună circa 4 000 de euro, cu o treime mai puţin decât, de pildă, Breeveld sau Platini şi departe de portarii altor echipe. Problemele continuă atunci când privim la numele fundaşilor. Pe flancuri sunt doar crudul Onea, Cabral, dezamăgitor până acum, şi nou-venitul Buşu, singurul fundaş stânga de meserie din lot, care a debutat prost la câteva zile după ce a ajuns în Copou. Şi în centru sunt probleme serioase. Mihalache şi Frăsinescu sunt la apusul carierei, iar foarte tânărul Baxevanos avea doar câteva minute la seniori înainte de a ajunge la Poli, astfel că pe finalul disputei cu Mediaş a trebuit ca Breeveld să joace fundaş central, deşi închizătorul amintit a mai dezamăgit în apărare. Amintind şi că soluţiile de avarie Ciobanu, pentru stoper, şi Balint, pe stânga, par a fi doar pentru acoperirea numerică a lotului, e limpede că Politehnica are nevoie urgentă de fundaşi de valoare. Asta mai ales că stilul de joc propus de Pancu, bazat pe apărare avansată, are nevoie de fundaşi rapizi, exacţi.

Omogenizarea rapidă este un alt aspect important care trebuie rezolvat. Cu jumătate de echipă nouă, Iaşi suferă din plin la capitolul relaţii de joc. Lucru absolut normal în condiţiile în care s-a intrat direct în campionat, fără şansa cantonamentului de vară, a unor meciuri amicale şi a unei perioade de adaptare a noutăţilor. Firesc, pentru rezolvarea acestui aspect e nevoie de timp. Chiar dacă presiunea punctelor există într-un program extrem de dificil, cu meciuri la Arad, Craiova, Astra şi acasă cu FCSB, Sepsi şi Viitorul. Pentru că dacă echipa nu obţine puncte în următoarele patru-cinci săptămâni, perioadă optimă pentru integrarea achiziţiilor, atmosfera în vestiar, bună acum, în ciuda eşecurilor, s-ar putea deteriora.

Un alt aspect de care trebuie ţinut cont: adept al fotbalului spectacol, cu presing avansat, circulaţie rapidă a balonului şi accent pe ofensivă, Pancu are nevoie şi de o doză de pragmatism pentru ca mugurii de fotbal etalaţi de trupa lui să înflorească. Degeaba îşi creează echipa ocazii, degeaba se joacă frumos, la final doar scorul şi punctele contează. Sugestiv pentru Poli sunt cifrele actului secund al partidei de sâmbătă, cu Gaz. Nimeni nu o să-şi aducă aminte că Poli a avut o posesie net superioară, 11-3 la şuturi, 7-3 la încercări cadrate, 4-0 la şuturi în afara porţii, 9-3 la cornere şi 4-0 la ocazii mari, ci doar „0-2”-ul de pe tebelă. Care s-a adăugat peste „1-2”-ul de la pauză. Sigur, a fost şi mult ghinion şi neşansa erorilor individuale incredibile comise la toate golurile (la primele trei au greşit Baxevanos şi Buşu, la al patrulea există dubii serioase legate de justeţea loviturii libere acordate oaspeţilor), şi ratări mari, în momente importante ale partidei, însă aceste lucruri se uită repede. Rămâne doar usturătorul 1-4.

Nu în ultimul rând şi la capitolul jucători sub 21 de ani se stă rău, Iaşi având doar trei variante pe care se poate baza. Axinte, care a încasat însă opt goluri în două runde, Onea şi Francisc Cristea, care are însă şanse mici de a intra într-o linie de mijloc în care accentul se va pune pe experienţă.

Trăgând linie, treabă multă şi griji multe pentru Pancu, antrenor care lucrează şi cu jucători cu salarii mici şi cu unii care nu şi-au încasat nici salariile pe luna februarie...

Poli – catalog

Axinte (4) – a încasat patru goluri, a avut două intervenţii bune.

Onea (4) – modest.

Frăsinescu (4) – nu a strâns apărarea.

Baxevanos (3,5) – a gafat la primul gol al oaspeţilor.

Buşu (3) – a greşit grav la golul doi al medieşenilor, a rupt meciul după autogolul pe care l-a încris la 1-2.

Vanzo (4) – a şutat modest de câteva ori din poziţii favorabile.

Mihalache (4) – a punctat doar la capitolul devotament.

Passaglia (4) – puţine reuşite.

Platini (4) – continuă să navigheze înntr-o zonă submediocră.

Zajmovic (4,5) – a deschis scorul cu o execuţie de efect, a semnat o ratare uriaşă, în minutul 56, când putea egala.

Calcan (4) – neintegrat.

Breeveld (4) – nu a adus ordinea aşteptată.

A. Cristea (4) – intrat imediat după ce Gaz a înscris golul trei, nu a împrospătat ofensiva.

Popadiuc (4) - în nota obişnuită.

Acka (4) – nimic.