Celebra revistă ”Vogue” acuzată că i-a „albit” pielea Kamalei Harris într-o ședință foto

Celebra revistă Vogue este ținta unui scandal, după ce a publicat pe Twitter două fotografii cu viitorul vicepreședinte american, Kamala Harris, care va apărea pe coperta lunii februarie. Criticii acuză revista că a „albit” pozele cu vicepreședintele american, care are mamă indiană și tată jamaican.

Cele două variante de copertă o înfățișează pe Kamala Harris în iposteze diferite, una în ținută lejeră, cu teniși în picioare, cealaltă în ținută office, cu pantaloni și sacou bleu, potrivit ciao.ro.

Fotografiile publicate de Vogue au stârnit critici pe rețelele sociale, atât la adresa revistei, cât și a redactorului-șef. Internauții acuză că pielea viitorului vicepreședinte, care are mama indiană și tată jamaican, a fost „albită”.„Ce porcărie. Probabil că Anna Wintour (redactor-șef Vogue – n.r.) nu are prieteni sau colegi de culoare. Îi fac poze cu telefonul meu vicepreședintei Kamala Harris și sunt sigură că ies mai bine decât cele de pe coperta Vogue”, a scris Wajahat Ali, contributor New York Times, potrivit Guardian, citat de digi24.ro.

Într-o replică pentru New York Post, Vogue a negat că ar fi „albit” pielea vicepreședintei Harris după sesiunea foto, însă asta nu a oprit valul de critici.

Și Michelle Obama a apărut în Vogue

Revista nu a precizat deocamdată care dintre cele două variante va fi aleasă pentru a fi publicată pe copertă. Fotografiile au fost realizate de Tyler Mitchell, un fotograf care a devenit cunoscut la 23 de ani, în 2018, când a fotografiat-o pe Beyoncé pentru Vogue.

Apariția Kamalei Harris pe coperta revistei este așteptat să atragă atenția lui Donald Trump, care se plângea recent că soția lui, fostul model Melania Trump, nu a apărut pe nicio copertă în cei patru ani de mandat prezidențial. Precedenta Primă Doamnă, Michelle Obama, a apărut pe numeroase coperte de reviste, inclusiv în Vogue, în decembrie 2016.