Celebrul regizor Cristian Mungiu critică traficul din Iași. „Mi-a luat o oră să ajung. Cred că trebuie metrou”

Marți seara, la proiecția filmului „Jaful Secolului”, pentru care a semnat scenariul, el a intrat în dialog cu publicul și a subliniat în repetate rânduri problema aglomerației din oraș, povestind că a făcut aproape o oră pe un traseu care, în mod normal, nu ar trebui să dureze mai mult de 15 minute cu mașina.

„În seara asta aș fi putut ierta pe oricine, după ce am făcut aproape o oră ca să ajung aici. Cred că trebuie metrou. Cred că trebuie vorbit cu primarul”, a declarat acesta.

Cristian Mungiu este ieșean și cunoaște foarte bine realitățile din oraș. Totuși, pentru că proiecția era programată la ora 19.00, la Mall Moldova, el s-a lovit direct de traficul de care ieșenii s-au obișnuit deja. Când a făcut aceste remarci, o parte dintre spectatori au zâmbit, iar alții au reacționat discret.

Cristian Mungiu este un regizor, scenarist și producător român, cunoscut ca unul dintre cei mai importanți cineaști contemporani. A debutat cu filmul „Occident” (2002), dar a devenit celebru internațional cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (2007), care i-a adus Palme d’Or la Cannes. Ulterior, a confirmat cu filme precum „După dealuri” (2012), „Bacalaureat” (2016) și „R.M.N.” (2022), fiind apreciat pentru stilul realist, atent la detalii sociale și morale.

Ultimul său film, „Jaful secolului”, are la bază celebrul jaf de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, din 2012, când un grup de români a furat tablouri de mare valoare, care nu au fost recuperate niciodată. Filmul aduce în prim-plan destinele unor migranți români care, în încercarea de a-și construi o viață mai bună în străinătate, ajung să ia decizii dramatice.

