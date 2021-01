Centru-fantomă de vaccinare anti-COVID chiar în spatele Guvernului

Newsweek România a încercat să ia legătura cu Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din Bucureşti (CMDTAMP) miercuri dimineaţă. La trei dintre numerele de telefon de pe site a intrat robotul, iar la al patrulea a răspuns o persoană care a închis telefonul în nas reporterului.

Newsweek România a trimis şi o solicitare scrisă şi va publica explicaţiile clinicii atunci când le va primi.

Un psiholog din Capitală, programat la vaccinare marţi dimineaţă la clinica de pe strada Washington, a povestit, pe contul său de Facebook, experienţa:

„M-am dus cu noaptea-n cap la policlinica de pe Washington, în spate la Guvern, şi surpriză. Pe popîndăii ăia care te privesc cu superioritate nu-i anunţase nimeni că sînt centru de vaccinare, am fost la poartă la secretariat la registratură, la cortul pustiu şi la containărul unde se făceau pcr-uri, iarăşi la poartă la casierie şi am tras concluzia că centrul de vaccinare unde fusesem programat nu există. Buun... am dat telefon la DSP (call-centerul, atenţie, nu este al DSP-ului, am aflat ulterior, ci al STS-ului, fără proceduri de a face reclamaţii şi fără proceduri de reprogramare). Mi s-a răspuns relativ civilizat că ups, că ei n-au nici o vină (şi frate, chestia asta mă înnebuneşte, că eu le spun că nu caut vinovaţi, că ştiu că un biet operator nu trebuie să-şi pună cenuşă în cap etc etc). Dar că ei nu pot rezolva, că odată ce cererea este înregistrată în sistem, ei nu o pot şterge să-mi facă altă programare. Ci să aşteptăm ceva timp, cîteva ore, poate zile, se şterge cererea de la sine şi apoi, minune, refacem programarea. Am sunat azi dimineaţă, deja iritat. Surpriză, un domn de data asta pe defensivă şi împăcuire, mixul ăla dulceag arţăgos de care ai parte de la toţi foncţionarii statului cînd îi prinzi cu chiloţii în vine, mi-a spus că cererea nu s-a şters, să mai aştept, acum ce vreau şi eu, aproape a strigat la mine la un moment dat. Şi că nu pot face reclamaţie, că ei nu sînt de la DSP (cu toate că numărul este mare şi strident afişat pe site-ul DSP-ului), ci de la STS, deci militari, frate, dar că nu îi este clar care este linia de autoritate la care eu aş putea apela dacă aş vrea să fac o reclamaţie, deci în concluzie puie monta, am înţeles eu. Stau frustrat şi nevaccinat. în faţa unui mecanism opac şi pompieristic pus pe roate, care probabil explică, dincolo de ezitările anti-vacciniste, de ce sîntem o ţărişoară ambiţioasă, dar fără prea mult succes la înţepături. (Concluzie - (1) Există pe hîrtie centre de vaccinare care nu există în realitate. (2) Odată ce ai intrat în sistem ca şi candidat la vaccinare, rămîi acolo un timp, chiar dacă serviciul nu îţi este oferit. (3) Mixul ăsta de prostie şi repezeală, caracteristic instituţiilor noastre, este înduioşător şi iritant de evident în condiţii de criză. şi parcă noi sîntem tot timpul în criză.)

