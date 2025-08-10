MICA PUBLICITATE
Local

Centrul Iașului, cucerit de mai mulți „țărani cu BMW” care au văzut pentru prima dată un tramvai – VIDEO

De Redacția
duminică, 10 august 2025, 08:24
1 MIN
Experiment cu iz rural, în centrul capitalei Moldovei. Mai mulți cocalari și-au parcat sâmbătă bolizii germani second-hand în „buza” șinei de tramvai care trece prin fața Palatului Culturii.

Tinerii s-au amuzat când vatmanul a fost nevoit să oprească tramvaiul și apoi să circule cu viteză redusă pentru a nu zgâria cele patru hârburi aduse (furate?) din Germania. Vom reveni cu reacția autorităților, dacă va exista una.

Sursa video – Alo Iasi (Facebook)

