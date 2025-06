Centrul pentru boala Parkinson de la Arcadia, singurul din mediul privat românesc care oferă toate tratamentele gratuit pacienților, prin CJAS. „Boala nu poate fi vindecată”

La „Centrul de excelență pentru managementul clinic al pacientului cu boală Parkinson și tulburări de mișcare” din cadrul Arcadia, sub îndrumarea dr. Vlad Pădurariu, medic neurolog, este singurul centru privat din România unde pacienții pot beneficia de toate tratamentele moderne existente în mod gratuit, cu decontare de la Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate.

Boala lovește când nici nu bănuiești: poate începe cu 20 de ani înainte de apariția primelor simptome

Dr. Vlad Pădurariu afirmă că boala Parkinson este o afecțiune neurodegenerativă cu o creștere rapidă la nivel mondial în ceea ce privește numărul de cazuri. El explică faptul că această boală afectează în principal capacitatea de mișcare și se manifestă prin tremor, rigiditate musculară, încetinirea mișcărilor și tulburări de echilibru. Simptomele apar ca urmare a distrugerii progresive a neuronilor din creier care produc dopamină, o substanță esențială pentru controlul mișcărilor voluntare.

Medicul subliniază că boala Parkinson este o afecțiune cronică, degenerativă, care evoluează lent, dar devine tot mai greu de gestionat în timp. Adesea, debutul este discret, iar semnele trec neobservate ani de zile. De aceea dr. Vlad Pădurariu atrage atenția că este important ca diagnosticul să fie pus cât mai devreme: afecțiunea poate începe cu până la 20 de ani înainte de apariția primelor simptome vizibile.

Pentru a îmbunătăți situația în cazul în care medicația orală nu mai oferă un control satisfăcător, medicul precizează că au fost dezvoltate tratamente avansate, care folosesc dispozitive ce eliberează medicația continuu, într-un mod mult mai constant. Medicul detaliază că levodopa poate fi administrată sub formă de gel direct în intestin sau sub formă de soluție infuzată sub piele cu ajutorul unor pompe portabile. Aceste metode, spune medicul, ajută la reducerea fluctuațiilor motorii și oferă un control mult mai stabil al simptomelor, ceea ce contribuie semnificativ la creșterea calității vieții pacientului.

„Tratamentul cu pompe este unul permanent. Pacienții trebuie să poarte aceste pompe continuu. În centrele de specialitate, precum Arcadia, dar și în alte locații din țară și din lume, se efectuează doar inițierea tratamentului. Aceasta este faza în care se montează cateterele, fie intestinale, fie subcutanate, și se stabilesc dozele și ratele de infuzie ale medicamentului. De asemenea, pacienții sunt instruiți cum să utilizeze pompele corect. După această etapă, pacientul poate pleca acasă și va folosi pompa zilnic, în permanență, având controale periodice pentru ajustarea tratamentului, dacă este necesar”, a explicat dr. Pădurariu.

Boala Parkinson se manifestă diferit în funcție de pacient și nu poate fi vindecată



Coordonatorul Centrului pentru boala Parkinson explică faptul că, pe măsură ce afecțiunea progresează, numărul neuronilor dopaminergici scade, iar capacitatea creierului de a stoca dopamină se diminuează. Din această cauză, efectul levodopei, medicamentul administrat, devine din ce în ce mai scurt, iar pacienții ajung să aibă nevoie să administreze tratamentul mai frecvent. El subliniază că între doze apar fluctuații semnificative, cu faze „on”, în care pacientul se simte bine și poate desfășura activitățile zilnice, și faze „off”, când efectul tratamentului dispare și pacientul devine rigid, cu dificultăți serioase de mișcare.

Medicul subliniază că boala Parkinson se manifestă diferit de la un pacient la altul, motiv pentru care răspunsul la tratament variază considerabil. Tocmai de aceea, este esențial ca schema terapeutică să fie personalizată. Chiar dacă evoluția bolii diferă, tratamentele moderne pot aduce o ameliorare semnificativă a simptomelor în toate cazurile.

Dr. Vlad Pădurariu a explicat că, în România, centrul de la Arcadia este singurul din mediul privat care oferă toate aceste opțiuni de terapie asistată prin dispositive, în mod gratuit, prin contract cu CJAS, incluzând două tipuri de pompe intestinale și două tipuri de pompe subcutane, acoperind astfel întreaga gamă de tratamente disponibile pentru boala Parkinson. Medicul subliniază importanța accesului la astfel de terapii personalizate, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Programarea prin CJAS poate dura uneori mai mult, dar scutește pacienții de costurile unui tratament care este susținut de statul român.

„Din păcate, nu există un tratament care să vindece boala Parkinson, iar acest lucru este important de înțeles. Nici măcar pompele cu levodopa nu pot vindeca boala, ci doar ajută la controlul mai eficient al simptomelor”, a precizat medicul.

