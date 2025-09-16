Centura ușoară a Iașului: se reia licitația pentru modernizarea a 16,6 km de drum județean, de la Voinești la Ciurea prin Budești

Este lotul ocolit de oferte la prima rundă de licitație pentru construirea Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași.

Consiliul Județean a reluat procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru cel de-al treilea lot al Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași. Celelalte loturi au fost ofertate la prima rundă, lansată astă-primăvară, dar Lotul 3 nu a stârnit interesul nimănui. Este vorba de 16,6 km, distanță împărțită în două tronsoane: DJ 248F Voinești (DJ 248A) – Mânjești-Budești (DJ 248C) în lungime de 6,063 km și DJ 248C Budești (DJ 248F) – Ciurea (DJ 248D) în lungime de 10,571 km.

Licitația a fost inițiată în aceleași condiții ca la prima încercare: prețul de pornire este 55,8 milioane de lei și, odată atribuit, lucrările vor dura doi ani. Ofertele sunt așteptate până pe 27 octombrie și vor fi evaluate după componenta financiară (60 la sută din punctaj), după perioada de garanție a lucrării (15 la sută pentru 10 ani) și după alte criterii de ordin tehnic.

Celelalte loturi sunt în faza de evaluare a ofertelor înscrise, etapă care ar trebui să se încheie în decembrie.

Așa cum am relatat, cele mai multe oferte vizează Lotul 1 (16 km), DJ 248B Vânători (DN 24) – Lețcani (DN 28). Ele au venit din partea Eky-Sam, Daroconstruct, Conest și a asocierii Danlin XXL-Enviro Construct. Daroconstruct a depus singura ofertă pentru Lotul 2, 16,5 km între DC 26B Lețcani (DN 28) – Voinești (DJ 248A-DC 26B-DJ 248F), iar pe Lotul 4, 15,6 km de la Ciurea (DJ 248D) la Tomești (DN 28), concurează Daroconstruct și asocierea Danlin XXL-Enviro Construct.

Costul total estimat, pentru toate cele patru loturi, este de aproape 265 milioane de lei.

Proiectul a fost inițiat cu mai bine de cinci ani în urmă. Costul realizării documentației tehnice – avizare, studiu de fezabilitate, proiectare – a fost suportat din fonduri europene, iar construirea centurii va fi finanțată prin Programul Regional 2021-2027, derulat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

