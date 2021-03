CEO Conference – Shaping the Future Companiile şi liderii lor “au zero” timp de pierdut! (P)

Strategy in the Disruption Storm – the Next Normal”, într-un eveniment marca Doingbusiness.ro. Miercuri, 3 martie, începând cu ora 10:00, are loc prima ediţie din acest an, din seria de trei conferințe online CEO Conference – Shaping the Future – care va reuni liderii celor mai mari companii din România într-o dezbatere despre “”, într-un eveniment marca Doingbusiness.ro.

În cadrul acestei sesiuni, lideri reprezentativi pentru domeniile lor de activitate vor împărtăşi din experienţa şi planurile lor de redresare şi dezvoltare a instituțiilor pe care le conduc dar şi a industriilor din care fac parte acestea pentru a oferi inspiraţie, idei şi direcţii de urmat în această perioadă pe care toți o dorim, de redresare.

Discuţiile vor porni de la prognoza Băncii Mondiale privind perspectivele de creștere economică din acest an, provocările legate de consolidarea fiscală, riscuri și oportunități pentru companiile din România, pe schimbările și tendințele din comportamentul consumatorilor și pe tehnologiile pe care le pot folosi companiile în strategia de dezvoltare și redresare.

Astfel, împreună cu invitaţii din panel, dar şi cu participanţii, vom încerca să găsim raspunsuri la intrebări precum:

• Care sunt tendințele macroeconomice și pe ce curba de redresare ne situăm?

• Cum se măsoară impactul pandemiei în diverse industrii precum retail, FMCG, IT &C, Telecom, Energy dar și la nivel național?

• Cum facem față provocărilor și ce măsuri implementăm pentru a asigura dezvoltarea companiei?

• Cum regândesc liderii companiilor procesele interne pentru a pune clienții în centrul activității?

• Cum se adaptează companiile în fata schimbărilor de regim de lucru, a redefinirii rolurilor și a noului normal?

• Cum se transformă procesele pentru sustenabilitate și reziliență?

Speakerii care îşi vor expune viziunea şi vor dezbate subiectele propuse în cadrul acestei ediţii, prin exemple aplicate şi soluţii implementate, sunt:

Chairman: Marius Perşinaru, CEO Antreprenor & Consultant Strategic şi Organizaţional.

Keynote Speaker: Cătălin Păuna, Senior Economist, World Bank Office în România

Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG România

Adrian Ariciu, CEO, METRO Cash & Carry România

Florin Popa, Director B2B, Orange România

Costin Avram, General Manager - Crystal System

„Companiile și liderii lor timp de pierdut! Pandemia a creat o provocare majoră pentru companii și pentru liderii acestora, diferită de orice s-au confruntat vreodată, forțând o schimbare bruscă a comportamentului și nevoilor clienților, a funcționarii proceselor interne și chiar a modelelor de afaceri. Liderii din toate industriile au acum provocarea de a își regândi și reseta strategia, de a fi creativi si inovatori, având o sarcină dificilă în recalibrarea afacerilor și o mare responsabilitate, atât față de propria companie cât și față de societate.

Leadership-ul este mai important ca niciodată în mobilizarea resurselor necesare.

Astfel, ne dorim să promovăm şi să aducem de fiecare dată în faţa oamenilor de afaceri soluții concrete, experiențe valoroase și autentice”, declară Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro & Kompass România.

Evenimentul va fi transmis live, cu ajutorul unei platforme online interactiva online, care permite inclusiv interacțiunea video cu participanții, aceștia având posibilitatea de a intra în direct pentru a adresa întrebări şi mesaje speakerilor, folosind microfonul si camera video a propriului dispozitiv. Înregistrarea la eveniment se poate face pe pagina evenimentului: www.ceoconference.ro

Despre Doingbusiness.ro

Doingbusiness.ro este platforma de business care oferă utilizatorilor informații despre oportunitățile din economia națională, precum și despre principalele companii active în fiecare domeniu. Proiectele Doingbusiness.ro includ publicațiile Romanian Business Digest și Major Companies in Romania, în variante print și online.

Serviciile Doingbusiness.ro includ de asemenea, servicii de agenție de evenimente, servicii de comunicare și direct marketing – call center, direct e-mailing, cercetare de piață. Doingbusiness.ro este organizatorul seriilor de evenimente proprii: CEO Conference – Shaping the Future, Bussines (r)Evolution, Business to more Business, IMM ReStart, Emerging Europe Energy Summit și Emerging Europe Investment Summit.

CEO Conference – Shaping the Future este evenimentul de referință al liderilor marilor companii din Romania care, prin componența unică a persoanelor influente pe care o reunește, oferă mediului de afaceri românesc o platformă exclusivă pentru discuții și soluții la nivel înalt.