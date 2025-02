Ceramica de Schitu Stavnic, Iași, înscrisă în Registrul Național al Patrimoniului. „Am rămas singurul olar. Le aduc aminte oamenilor de chișleagul bunicii”

Ceramica produsă în Schitu Stavnic este predominant utilitară, incluzând vase de mari dimensiuni precum chiupuri pentru umplut borș, borcane și recipiente pentru depozitarea cerealelor și alimentelor pentru iarnă. Acestea sunt, de obicei, acoperite cu un smalț roșu, obținut prin amestecuri de argilă, și decorate cu linii vălurite incizate sau motive imprimate cu rotița. În trecut, decorul era realizat prin pictare cu cornul, prezentând motive vegetale stilizate pe un fundal alb, ceea ce conferea vaselor un aspect distinctiv, denumite „albituri”.

La Schitu Stavnic, meșteșugul olăritului a fost transmis din generație în generație, cel mai reprezentativ meșter al acestui centru de olărit fiind Daniel Ifrim, fiul cunoscutului meșter olar Dumitru Ifrim, care a contribuit la păstrarea și promovarea acestei tradiții.

„Am deja 27 de ani de când lucrez cu ceramica. Am rămas cam singurul olar din Schitu Stavnic. Am învățat de la tatăl meu meserie, fără să știe el. Am «furat». Tatăl meu a fost tezaur, i se zicea «regele olarilor». Și eu continui. Merg pe tradiție. Ne bucurăm că ceramica noastră a ajuns în patrimoniu, chiar cred că meritam, pentru că e singura ceramică utilitară și veche din zonă. Deci e pentru folosință, nu doar pentru frumusețe”, ne-a declarat Daniel Ifrim.