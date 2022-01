Cerneala în obraz - înscenare a lui George Simion? ”Și-a dorit victimizarea”

Preşedintele Mişcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), Dorin Dobrincu, a spus că unii reprezentanţi AUR au încercat să-i provoace pe reprezentanţii societăţii civile ieşene care au fost prezenţi în Piaţa Unirii, el acuzând că AUR a încercat să confişte ziua de 24 ianuarie.

”Şi noi am fost prezenţi în piaţă astăzi, dar am avut mesaje pro-dezvoltare şi pro-Europa. Cei de la AUR au venit la noi şi au încercat mereu să ne provoace. Am asistat la discursuri găunoase din partea lor, exact ca la Cenaclul Flacăra de pe timpuri. Au avut mesaje naţionaliste, ei încearcă să canalizeze nemulţumirile justificate care există în societate”, a afirmat Dorin Dobrincu.

Preşedintele MDM nu exclude ca incidentul cu cerneala aruncată înspre George Simion să fi fost o înscenare pusă la cale de cei de la AUR.

La rândul său, preşedintele asociaţiei ”Împreună pentru A8”, Ionel Apostol, a declarat că este convins că a fost vorba de o regie şi că n-a fost o întâmplare faptul că liderului AUR i s-a aruncat cerneală peste faţă.

”Este o înscenare, eu aşa cred. Omul (George Simion – n.r.) şi-a dorit victimizarea. Se vede cum a venit acel tânăr din spate şi l-a stropit, iar Simion n-a schiţat niciun gest. E doar pentru naivi chestia că ar fi fost o acţiune neplanificată”, a declarat Ionel Apostol.

Liderul Împreună pentru A8 a mai afirmat că a asistat în Piaţa Unirii la ”un joc ieftin şi populist”.

Aflați amănunte de pe ziare.com.