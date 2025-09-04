CFR Cluj a dat lovitura – A transferat un jucător care a câștigat Liga Campionilor și Premier League cu Chelsea

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, că l-a transferat pe cunoscutul fundaș francez Kurt Zouma, scrie Agerpres.

”CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre! Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel”, se arată în comunicatul vicecampioanei României.

Francezul a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, cu care a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, dar și Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și Cupa Ligii engleze, în 2015.

De asemenea, Zouma a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023.

În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Etienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii franceze, în 2013! În sezonul precedent, fundașul francez a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de juniori și tineret ale Franței, câștigând Cupa Mondial Under-20 din 2013, dar și pentru de echipa de seniori, la care a adunat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

