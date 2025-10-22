MICA PUBLICITATE
SPORT

CFR Cluj l-a demis pe Andrea Mandorlini și pregătește o „mutare-șoc”. Numele surpriză care ar putea prelua echipa

De Redacția
miercuri, 22 octombrie 2025, 09:30
1 MIN
CFR Cluj l-a demis pe Andrea Mandorlini și pregătește o „mutare-șoc”. Numele surpriză care ar putea prelua echipa

Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi seară, despărţirea de tehnicianul Andrea Mandorlini, potrivit News.ro.

„Clubul CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noştri secunzi, Laurenţiu Rus şi Ovidiu Hoban.

Îi mulţumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre şi îi dorim mult succes mai departe!”, este anunţul grupării. Mandorlini era la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj din luna august. Echipa clujeană ocupă, după 13 etape, locul 11 în clasamentul Superligii, cu 13 puncte, înregistrând două victorii, şapte remize şi patru înfrângeri.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Dan Petrescu, din nou pe banca celor de la CFR

Potivit Antena Sport, Neluţu Varga, patronul celor de la CFR a confirmat revenirea „bursucului” la echipa din Gruia:

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”

cfr cluj, Dan Petrescu, superliga

