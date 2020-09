Chef Cătălin Scărlătescu: Am avut o perioadă când aveam impresia că le ştiu pe toate

Chef Cătălin Scărlătescu recunoaşte că a avut perioade în care orgoliul l-a făcut să piardă, dar spune că a învăţat că „dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, eşti un suflet pierdut“.

„Am avut o perioadă când aveam impresia că le ştiu pe toate, eram foarte orgolios şi am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treabă care mi-a plăcut: „Your ego is not your amigo!. Am înţeles că, dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, dacă nu comunici cu ei, eşti un suflet pierdut. În general, miros dezamăgirile de la distanţă şi încerc să fug de ele. Dacă nu-mi reuşeşte, mă uit la partea plină a paharului şi mă gândesc ce aş putea să învăţ din ceea ce mi s-a întâmplat“, a spus chef Scărlătescu.