Chiar nu vă pasă de nimic?

Politehnica Iaşi s-a umplut de penibil marţi, în meciul contra CSU Craiova din Copou, când a confirmat că scorul relativ strâns din partida de sâmbătă, cu FCSB, a fost doar o întâmplare. Aspectul general al celor două partide şi cifrele vorbesc de la sine, mai ales dacă luăm ca reper primele reprize. Pe Arena Naţională, FCSB s-a impus cu 12-0 la şuturi, 5-0 la încercări cadrate şi 5-0 la cornere, iar la Iaşi oltenii au dominat de o manieră incredibilă echipa gazdă: 11-3 la şuturi, 9-2 (!) la încercări cadrate, cu menţiunea că şuturile Iaşului au fost… pase la portar, 3-1 la cornere. Nici actele secunde nu au fost grozave: 12-5 la şuturi, 6-2 pe poartă şi 7-0 la cornere pentru FCSB, 6-1 la şuturi, 1-1 pe poartă şi 2-2 la cornere pentru Craiova.

Sigur, explicaţii obiective există destule. La ambele meciuri, adversarii au fost valoroşi, implicaţi în lupta pentru titlu. Apoi, atât pe Arena Naţională cât şi pe “Emil Alexandrescu”, pe banca tehnică a Iaşului a stat Adrian Kerezsy, de la Academia de juniori, al cărui mesaj nu a fost receptat de jucători. Asta chiar dacă pentru disputa de marţi s-a dialogat de la distanţă şi cu noul antrenor oficial, Andrei Cristea, care e în izolare până duminică. Foarte important, absenţele au fost numeroase, multe esenţiale. Cu FCSB au absentat opt jucători, iar cu oltenii zece, şase importanţi.

Alibiurile se opresc însă când vine vorba de atitudine. Indiferent de absenţe, indiferent de cine e pe banca tehnică, indiferent de adversar, indiferent de nivelul pregătirii fizice (la acest capitol, există destule controverse legate de modul în care au lucrat până acum preparatorii Daniel De Castro Reyes şi Cezar Honceriu), o echipă plătită la zi, care are în componenţă şi jucători cu sute de meciuri în Liga I, foşti sau actuali internaţionali precum şi fotbalişti care s-au dezbrăcat în vestiare ale unor echipe mari din Europa, nu are nicio scuză când nu etalează dorinţă, devotament, răutate în joc. Faptul că în disputa de marţi, deşi s-a apărat mai mereu, Poli nu a luat niciun cartonaş galben şi a faultat, în medie, o dată la zece minute, de două ori mai puţin decât un adversar care a atacat aproape în permanenţă, sugerează perfect tabloul sumbru al lipsei totale de responsabilitate faţă de club şi, în ultimă instanţă, al lipsei de respect faţă de sine.

E drept, drumul în Liga I este lung în continuare. În sezonul regulat mai sunt nouă etape, apoi se înjumătăţesc punctele, iar în play-out se mai dispută încă nouă partide. Drept urmare, Politehnica este departe de a fi condamnată la retrogradare. Pentru ca şansele Iaşului de a continua mariajul cu eşalonul de elită să rămână în continuare reale, e nevoie însă de o schimbare radicală de atitudine. Poli nu poate rămâne în Liga I decât cu devotament, demnitate, respect faţă de meserie şi măcar cu interes faţă de buzunarul propriu, care poate fi alimentat cu bonusuri consistente şi salarii, dacă nu cu dragoste faţă de club…

Pentru contestatarii celor prezentate mai sus, amintesc opinia fostului mare internaţional Gabi Balint, expusă la Digi Sport: “Nu ştiu ce caută Poli Iaşi în prima ligă cu o aşa atitudine. Craiova parcă are un joc-şcoală cu o echipă de juniori, de judeţ. Iaşul are nevoie măcar de atitudine. Înţeleg, lipsesc jucători, dar nu se poate să te prezinţi în halul ăsta”. Fără comentarii! (Ovidiu MINEA)

A căzut transferul lui Fedele

Transferul lui Matteo Fedele de la Valenciennes la Politehnica a căzut cu câteva ora înainte de oficializare. Deşi jucătorul se înţelesese cu Poli, care îi luase şi bilet de avion pentru ziua de ieri, elveţianul a anunţat în ultimul moment că nu mai vine în Copou! Surse din cadrul Politehnicii bănuiesc că la mijloc a fost vorba de implicarea CS U Craiova. Oltenii sunt extrem de iritaţi că Iaşul l-a folosit marţi pe Mihalache. Asta deşi, după meciul tur, când ieşeanul l-a accidentat pe Koljic de la CSU, antrenorul de atunci al Politehnicii, Daniel Pancu, i-a promis patronului craiovenilor, Mihai Rotaru, că Mihalache nu va juca în Copou. Fedele a evoluat la Craiova în sezonul 2018-2019 şi a rămas în relaţii bune cu gruparea din Bănie.

Poli-catalog

Brănescu (3) – până s-a accidentat, a parat cinci şuturi, două periculoase.

Cană (2) – depăşit cu regularitate.

R. Popa (2) – jalon.

Baxevanos (2) – supraevaluat de Pancu, a pierdut uşor mingea înainte de golul al doilea.

Buşu (2) – puţine încercări.

Mihalache (2) – a înotat de multe ori.

Passaglia (2) – de nerecunoscut din punct de vedere fizic.

Onea (2) – pierdut.

Vanzo (2) – nimic.

Popadiuc (2) – aerian.

Zajmovic (2) – haotic.

Brînză (2) – ezitant.

Vega (2) – dezamăgitor.

Flores (2) – nu merge doar cu “artificii”.

Gaitan (2) – nu a greşit prea mult după ce a intrat într-un moment în care zarurile erau aruncate.

Al. Zaharia (2,5) – a creat singura ocazie a gazdelor.

Pancu şi mărul otrăvit

La plecarea de la Poli Iaşi, Daniel Pancu a spus că a fost şi victima unor lucrături interne. Tehnicianul a dat doar o idee ieri, la GSP, când a declarat, fără să dea nume, că “mi s-au spus lucruri în vară, dar nu aveam cum să renunţ la unii jucători până nu îi cunoşteam şi eu. Regret că în iarnă nu am renunţat la încă un jucător. De câte ori am jucat cu el în echipă, am avut mari probleme din cauza lui. E greu de schimbat o anumită deprindere profesională”. Pancu a spus însă că jucătorul la care face trimitere “a nimerit din lac în puţ” pentru că nu se înţelege cu noul antrenor, Andrei Cristea Pancu a mai precizat că nu-l suspectează pe Cristea că l-a „lucrat” şi că are o relaţie bună cu el

Clasament

1.FCSB 21 15 3 3 48-19 48 (^18)

2. CFR 20 13 5 2 27-9 44 (^14)

3..Craiova 21 11 7 3 26-13 40 (^10)

4. Sepsi 20 8 9 3 33-20 33 (^3)

5. Clinceni 20 7 9 4 21-17 30 (0)

6.Chindia 20 7 7 6 17-16 28 (-2)

7. Botoşani 20 7 6 7 28-25 27 (-3)

8. Viitorul 20 5 10 5 28-27 25 (-5)

9.Dinamo 21 7 4 10 23-25 25 (-8)

10.Mediaş 21 7 4 10 27-32 25 (-5)

11.UTA 20 6 6 8 17-29 24(-6)

12 .Astra 21 5 7 9 28-32 22 (-8)

13.FC Argeş 20 4 8 8 19-27 20(-10)

14.FCH 21 3 9 9 20-31 18 (-18)

15.Voluntari 21 4 5 12 25-36 17 (-16)

16..Poli Iaşi 21 4 3 14 19-47 15 (-18)

Golgeteri: Tănase (FCSB) – 15; Man (FCSB) – 14; Keyta (FC Botoşani) – 11.