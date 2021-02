Liderul USR PLUS Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, îi cere primarului Mihai Chirica să renunţe la concursurile "cu dedicaţie", afirmând că principala condiţie pentru o alianţă locală între PNL şi USR PLUS este ca edilul să elimine numirile "cumetrilor" şi "incompetenţilor" în funcţii publice.

Cosette Chichirău susţine, într-o postare pe Facebook, că prima condiţie pentru dialog şi colaborare cu Mihai Chirica este ca primarul să renunţe la numirea "cumetrilor" săi şi a "incompetenţilor" în funcţii publice.

"Nu numai că Gabriel Harabagiu (fost viceprimar al Iaşiului şi cumătrul lui Mihai Chirica - n.r.) este în continuare manager public, dar vedem acum că se pregăteşte şi pentru Cătălin Boghiu o funcţie (director executiv al Direcţiei de Transformare Digitală şi Implementare Smart City din Primăria Iaşi – n.r.) pentru care nu are calificările necesare. Îi cer primarului Mihai Chirica să anuleze de urgenţă acest concurs ”cu dedicaţie” şi să reia procesul de la zero, cu maximă transparenţă şi cu dorinţa reală de a angaja pe cei mai buni oameni în Primărie. Nu poţi face digitalizarea oraşului cu cineva care nu are habar de acest domeniu”, afirmă Cosette Chichirău.

Ea declară totodată că "USR PLUS Iaşi păstrează deschisă uşa dialogului cu Mihai Chirica, dar principala condiţie rămâne aceea ca primarul să renunţe la numirea cumetrilor şi a incompetenţilor în funcţii publice”.

"Nu putem gira sub nicio formă astfel de practici şi astfel de personaje. Mandatul pe care ni l-au dat ieşenii a fost să reformăm administraţia publică, nu să servim drept paravan pentru matrapazlâcuri locale”, spune Chichirău.

Primarul Mihai Chirica a afirmat săptămâna trecută că o înţelegere locală între PNL şi USR PLUS trebuie realizată până când începe dezbaterea bugetului local, adică în câteva săptămâni, şi nu în câteva luni, cum a propus USR PLUS.

Edilul ieşean a afirmat că USR PLUS a înaintat câteva proiecte locale bune, de care Primăria poate ţine cont, însă Mihai Chirica nu a precizat dacă în perioada următoare vor exista discuţii între liberali şi USR PLUS pentru formarea unei majorităţi în Consiliul Local.

Mihai Chirica a spus, într-o conferinţă de presă, că PNL este interesat de o colaborare cu USR PLUS, la fel cum liberalii sunt interesaţi să colaboreze în Consiliul Local şi cu PSD sau PMP.

Anterior, liderul USR Iaşi deputatul Cosette Chichirău afirmase că nu crede că se va face o alianţă în consiliul local între PNL şi PSD şi a anunţat că în următoarea perioadă vor fi demarate discuţii la Iaşi între USR PLUS şi PNL.

Chichirău a spus că USR PLUS îşi asumă să înceapă negocierile cu PNL, dincolo de problemele penale ale celor doi lideri liberali ieşeni, Mihai Chirica şi Costel Alexe. Ea consideră însă că va mai dura ceva timp până când condiţiile USR PLUS de a intra la putere la nivel local să fie îndeplinite.