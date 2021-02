În materialul de astăzi, voi continua prezentarea unei cărţi importante care va apărea în curând în peisajul autohton, sub egida editurii Cartea Românească Educaţional. E vorba de cartea economistului-şef al Bloomberg Economics, Thomas Orlik, cu titlul „China. The Bubble that Never Pops”, apărută în 2020 la Oxford University Press. Vom parcurge şi analiza o perioadă extrem de dificilă atât pentru China, cât şi pentru întreaga economie mondială, începând de la marea criză financiară din 2008 şi până la problemele sistemice acute pe care le-a traversat economia chineză.