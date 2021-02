Chinezii care au cumparat Volvo lanseaza o noua masina pe piata

Chinezii de la Geely au publicat primele imagini si detalii ale masinii cunoscute in interiorul companiei care a cumparat Volvo sub numele de cod KX11.

Asteptata sa ajunga in showroom-uri, la vanzare, inainte de sfarsitul anului curent, respectiva creatie se remarca printr-un design agresiv la nivelul partii frontale, cu o grila supradimensionata a radiatorului si nervuri pentru capota. Lista atractiilor exterioare continua cu mai multe accente cromate, faruri cu lumini de zi incluse si stopuri unite cu o banda iluminata cu LED-uri, printre altele.

Ingredientele specifice cabinei raman, pentru moment, una dintre necunoscutele majore ale momentului, chinezii de la Geely preferand sa precizeze, in schimb, ca masina cunoscuta in interiorul companiei care a cumparat Volvo sub numele de cod KX11 va fi construita pe platforma Compact Modular Architecture sau, pe scurt, CMA.