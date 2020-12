Chiriași noi în MOLDOVA CENTER! (P)

Finalul de an aduce motive de bucurie la Moldova Center! Noii chiriași în zona de parter a clădirii vă invită la cumpărături și la răsfaț.

Gogoseria Mara Donuts vă așteaptă cu delicioasele gogoși cu înghețată, cu toppinguri pentru toate gusturile și cu ambalaje suficient de mari chiar și pentru cei mai pofticioși dintre voi. Puteți servi o cafea la pachet sau puteți face o poză într-un decor de vis, cât timp așteptati gogoșile calde și îmbietoare.

Zona de parter este acum impulsionată și de noul Shop and Go de la Mega Image, un magazin compact, foarte atent aprovizionat. Aici pot fi făcute atât cumpărăturile zilnice, cât și cele săptămânale. Găsiți de toate, de la produse alimentare de toate felurile până la produse de igienă sau curățenie. Pentru cei care vor să facă aprovizionarea repede, într-un mediu sigur și plăcut, Mega Image Shop and Go este destinația cea mai potrivită.

Pentru a aduce un plus de energie dulce zonei de retail, Dulcinella a deschis un magazin – atelier de cofetărie artizanală! La ei vei găsi produse de cofetărie, patiserie și plăcintărie - tradiționale moldovenești, în majoritate rețete proprii, care aduc aminte de cele mai bune deserturi de acasă. Este primul magazin din Iași, dintr-o rețea care va ajunge în decembrie 2020 la 10 magazine în România.

La parter Moldova Center veți găsi în continuare magazinele dumneavoastră preferate, în care puteți să faceți cumpărăturile cu care v-ați obișnuit:

Bijuterii: Sevda , cu tradiție în metale nobile, simple sau cu diamante și alte pietre prețioase și semiprețioase; Fest , cu bijuterii din argint, atent meșteșugite;

– pijamale și haine de casă; – încălțăminte pentru femei și bărbați; Servicii multiple: banca BCR , laborator foto și centru de copiere Fuji Film , casa de schimb valutar Casa Mara , magazinul Plafaria , florăria Tulip , preluări anunțuri – Evenimentul , ștampile și personalizări diverse – Trodat , accesorii gsm – GSM Rapid ;

Vă așteptăm cu siguranță în Moldova Center!