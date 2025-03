Chirica, izbucnire violentă la adresa lui Alexe și a „prietenilor” săi. Ruptură majoră în PNL Iași?

Deși declarațiile făcute duminică la prânz, într-o conferință de presă, de Costel Alexe au fost, la o primă vedere, destul de împăciuitoare, Mihai Chirica a luat foc. „Îmbătat” probabil și de succesul la scor al Politehnicii, primarul Iașului a avut o reacție neobișnuit de critică pe Facebook la adresa colegului său de partid.

Reamintim că în mediile informale se vorbește tot mai mult în ultima perioadă despre animozitățile dintre Chirica și Alexe.

Postarea primarului:

„Cu asemenea declarații, făcute de actualul președinte al Consiliului județean Iași, dumnealui nu va face altceva decât să rupă complet determinarea de a susține candidatul comun la alegerile prezidențiale respectiv pe domnul Crin Antonescu!

Domnia Sa, Crin Antonescu, este candidatul propus a fi susținut de alianța comună PSD- PNL- UDMR, ceea ce face ca , mai mult ca oricând, animozitățile politice să fie evitate între noi toți și mai mult în interiorul nostru.

Nu doresc să accentuez cauzele unei asemenea discuții , dar cred, ca acum este nevoie să întărim relațiile dintre noi atât pentru Guvernare cât și pentru alegerea Președintelui țării noastre.

Bănui ca “ prietenii “ lui Costel Alexe își freacă mâinile la o asemenea abordare, dar ceea ce înțelegem toți este că după finalizarea alegerilor vom discuta dacă PNL Iași este o organizație politică sau altceva.

În calitate de primar al celui de-al doilea oraș al țării, în derularea celui de-al treilea mandat, totdeauna am încercat să las deschisă ușa dialogului cu toți actorii politici, să construim împreună într-un mod democratic. Da, m-am luptat cu liderul Dragnea , nu pentru avantaje personale ci pentru o mai mare atenție ce trebuia acordată Iașului. Am fost trei ani independent și apoi membru al PNL, partid care a reușit să aibă primar al Iașului după exact 100 de ani. Am contribuit nemijlocit la rezultatele politice ale formațiunii și voi contribui în continuare.

Pe plan local avem o alianță împreună cu PMP și PSD, alianță născută pentru susținerea unui program de dezvoltare. Este firesc să comunici cu ei, este firesc să-ți consulți partenerii și mai mult este firesc să conlucrezi pentru alegerile ce urmează. Sunt membru al PNL Iași , rămân aici și voi face ordine deplină după alegeri!”

Publicitate și alte recomandări video