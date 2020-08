Chirica: Mireasa mea a fost PNL. Ne-am căsătorit după comemorarea cutremurului din ’77

Între ultimii doi a avut loc un schimb de replici: Alexe a pus la îndoială o colaborare cu USR-PLUS după alegerile parlamentare, iar Cioloș l-a ironizat pe șeful PNL Iași spunând despre acesta că „luptă cu PSD atât de aprig încât e gata să primească toată organizația locală în PNL”. Fostul premier a făcut aluzie la cei 9 primari și numeroși consilieri locali racolați de PNL din PSD la Iași.

Cioloș l-a invocat și pe primarul Chirica, în calitatea de fost vicepreședinte național al PSD, dar care acum este candidat al PNL la Primăria Iași. Întrebat pe acest subiect, Mihai Chirica a răspuns că el nu a plecat din PSD, ci a fost exclus, moment care s-a petrecut acum mai bine de doi ani.

„M-am dus în PNL pentru că a fost actul meu de voință. Eram necăsătorit, am dreptul să-mi aleg mireasa pe care eu o consider potrivită. Acea mireasă a fost PNL. Am ales, m-a acceptat și m-am căsătorit cu ea pe data de 7 martie 2020, imediat după comemorarea cutremului din ’77 de pe 4 martie, așa încât este alegerea mea”, a declarat Mihai Chirica.

În clipul video de mai jos, pot fi consultate declarațiile integrale ale primarului pe această temă începând cu minutul 1:00:10.

„Eu nu vreau să-i reamintesc domnului Cioloș pentru că știe foarte bine: eu nu am plecat din PSD, eu am explodat în PSD. Cred că am fost singurul kamikaze din ultimii 30 de ani care am arătat că acest partid este pe un drum greșit, și nu aș vrea să mă laud, cred că așa am devenit și eroul național și european din politica românească care părea complet compromisă și aș vrea câți au reușit să aibă o reacție la acea vreme atunci când România fierbea, fără declarații de aceasta sforăitoare <>. Câți și-au pus pielea la bătaie?”, a mai spus Mihai Chirica.