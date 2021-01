Chirica, nervos pe Poli: Iau și eu bătaie cu 4-0 la vârsta mea și la cât știu despre fotbal

Într-o conferință de 4 minute, Chirica i-a criticat dur pe jucătorii lui Poli, cărora le reproșează că nu prestează suficient pentru salariile pe care le au. Poli Iași este „lanterna roșie” din Liga 1, cu 15 puncte acumulate după 18 etape.

„Misiunea mea ca primar e să fac săli de sport, să le fac terenuri de sport elevilor, bazine de înot copiilor, să suțin cât îmi permite legea tot ce pot. Cei care au salarii de 4, 5, 10.000 de euro pe lună trebuie să joace fotbal. Altfel, să nu-și ia salariul! Îi dai banii unui cetățean când la sfârșitul lunii a realizat ce trebuia ca să încaseze salariul. Dacă eu nu-mi fac treaba la primărie, dacă mă împiedic pe scări, dorm pe mine, să nu-mi iau salariul, eu așa zic! Dacă noi am plătit aproape 4 milioane de lei pentru acest club și au 14 puncte sau 17, câte au, din 18 sau 19 etape, asta înseamnă că n-au scos nici măcar un punct pe etapă! Au încasat cele mai multe goluri din campionat. Să mă lase! Așa pot să iau și eu bătaie. Stau și eu și iau bătaie cu 4-0. La vârsta mea, și la cât știu eu despre fotbal. Iau și eu bătaie de la Voluntari, Chindia, tot felul de echipe. Mă uit pe hartă și mă ia capul! Eram bun la geografie, dar nu văd vreo capitală regională sau vreun oraș mare. Sunt niște comune care gravitează în jurul unor orașe. Când îi prind pe-ai noștri, îi ard de le sună apa în cap! După ce iau fiecare bătaie, găsesc scuze. Dacă joacă în deplasare, nu poți da vina pe teren, trebuie să dea pe altceva. A fost deplasarea greoaie, nu știu. Dacă joacă acasă vineri, spun că nu trebuia să joace vineri și că e vina primarului. Ei vineri iau bătaie, scrie în regulament. Nu pot decât să le urez succes. Persiflez pe marginea lor pentru că merită. Să le fie rușine! Iașiul este capitala Moldovei, centru academic, are doctori în știință. Prin urmare, dacă nu știu să joace pentru Iași, să joace pentru cine știu ei. Asta e situația. Ce să fac eu cu ei? Ce să le zic, «Dă, bă, gol!»? Primarul are alte treburi”, a tunat Chirica.