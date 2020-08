Chirica nu crede în lacrimi. „Cum să îl ierți? Dacă avea drept de a trage fără somare”...

Primarul Mihai Chirica a răbufnit după ce a văzut că regulile de protecție sanitară sunt aplicate mai mult pentru imagine. Edilul a mărturisit într-o emisiune TV că atunci când a mers în control anunțat în piețe, toți comercianții erau echipați ca pentru a intra în sala de operații, apoi când a făcut o vizită neanunțată, a descoperit un dezastru. El și-a amintit și de cazul unui polițist care îi amenda pe pensionari cu câte 10.000 de lei, iar atunci când a dat ordin să fie destituit, s-a trezit cu familia lui plângând la Primărie. Nu l-a iertat.

"De mâine încerc să iau parul de la conservat, că se pare că în România până nu crapi capul cuiva, până nu-l dai afară din servici, până nu vine cu copchiii de mână în fața Primăriei să înceapă să bocească... La fel și polițistul ăla cu amenzi de 10.000 de lei date la niște pensionari! M-am și trezit dimineață cu nevastă-sa și copiii, că 'dom'le, nu-l schimba, nu-l da afară'. Cum să îl ierți? Păi omul ăla dacă avea un drept de a trage fără somare, îmi împușca jumate din pensionari până dimineață. Tre' să fii cel puțin defect mintal să dai o amendă de 10.000 de lei la un pensionar care îl vezi că stă, săracul, cu două sacoșe jerpelite, care costă 1 leu, și nu-și permite să le schimbe. Adică te mai uiți un pic la profilul omului. Păi se poate?... Când îl prinzi pe unul că te îmbrâncește, îți ia casca și ți-o dă de pământ, te înțeleg, reacționezi dur, dacă-i nevoie îi faci și plângere penală și acționezi ca atare. Dar tu când vezi că-i un amărât care, săracul, poate n-a citit presa, poate nu știe să se uite la ceas, poate nu vede bine, poate are o problemă, poate are Alzheimer, poate are o boală... Mai te duci și-l tragi de mână, îl mai dirijezi, îl mai sfătuiești", a răbufnit primarul Mihai Chirica.