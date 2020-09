Chirica, supărat pe directorii unor şcoli. Spune că au stat cu banii în cont o vară întreagă

Primarul Muncipiului Iaşi se plânge de faptul că directorii şcolilor din oraş au stat cu banii în cont o vară întreagă, însă acum acuză că au nevoie de lucrări de reparaţie sau de bani pentru laptopuri, pentru alte dispozitive sau pentru diferite lucrări sau achiziţii. Astfel, Mihai Chirica subliniază că în ultimele zile a primit solicitări de la directorii unor unităţi şcolare pentru sprijin, deşi în conturile acestor şcoli sunt de luni bune zeci sau chiar sute de mii de lei.

„Am o listă întreagă cu disponibilităţile financiare pe care le au unităţile de învăţământ în acest moment. O să dau şi câteva exemple. La Grădiniţa Sfânta Parascheva au în cont 43.718 lei sau Grădiniţa nr. 5 Sfântul Sava, care au 56.098 de lei, bani pe care i-au avut toată vara la dispoziţie, iar acum doamna director reclamă că îi curge apa printr-un tavan. Deci toată vara nu a intrat în această grădiniţă. Nu este posibil să încerci ieri (n.r. 8 septembrie) să mă contactezi şi să spui că «domnule primar, îmi plouă prin tavan». De ce ieri, toată vara de ce nu s-a intrat în grădiniţă? Şi aţi ţinut şi 56.000 de lei în cont?”, a menţionat primarul Mihai Chirica în cadrul conferinţei de presă de ieri, 9 septembrie, care s-a desfăşurat la Palatul Roznovanu.

De asemenea, Mihai Chirica a amintit şi de alte şcoli care au stat cu sume considerabile în conturi, fără a fi însă utilizate pe parcursul verii. Astfel, Şcoala „Alexandru Vlahuţă” are în cont, potrivit primarului, 133.870 de lei, Şcoala „Ionel Teodoreanu” are 32.900 de lei neutilizaţi, Şcoala „Alexandru cel Bun” are în cont 239.593 de lei. De asemenea, Şcoala nr.11 are 161.000 de lei, Colegiul „Eminescu” are 235.000 de lei, „Negruzzi” 226.000 de lei, Colegiul Naţional 290.000 de lei, „Ibrăileanu” are 366.000 de lei.

„Terenul de sport de la «Ibrăileanu», deşi au această sumă, îl facem noi, prin altă investiţie susţinută de Municipiul Iaşi. «Octav Băncilă» are 319.000 de lei în cont şi primesc o cerere de la domnul director prin care doreşte să îi dau 130.000 de lei pentru laptopuri. De ce să mai dau banii aceştia când nu aţi reuşit toată vara să cheltuiţi 300.000 de lei?”, a adăugat Chirica, care a precizat că este nevoie de mobilizare şi de interes manifestat de către managerii de şcoli.