Chirii în Iași – Vin studenții: ce oferte găsești în cartierele populare și cât ar putea costa o chirie la început de toamnă

În preajma noului an universitar, piața chiriilor din Iași se pregătește pentru o perioadă aglomerată. Cererea este așteptată să crească odată cu revenirea studenților și cu interesul celor care amână achiziția unei locuințe după scumpirea TVA.

Proprietarii scot pe piață tot mai multe apartamente, aproape jumătate dintre ele fiind construcții noi, iar prețurile variază între 355 de euro în cartierele periferice și 550 de euro în centru.

Sezonul chiriilor urmează așadar să prindă viteză la Iași, odată cu apropierea începutului de toamnă. Studenții care revin la cursuri și familiile care se orientează către închiriere pun presiune pe piață, iar proprietarii reacționează cu tarife mai ridicate față de vara trecută.

„Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat. În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cât cer proprietarii în cele mai căutate cartiere ieșene?

Datele centralizate de Imobiliare.ro arată că apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate pe piața locală, iar oferta este bogată în zonele preferate de studenți și tineri profesioniști. În Tătărași, Păcurari și Nicolina chiria medie se situează la 400 de euro pe lună, în timp ce în Podu Roș proprietarii cer în jur de 450 de euro, iar în Copou, unde cererea rămâne constant ridicată, tariful urcă la 500 de euro.

Sursă grafic: imobiliare.ro

Centrul orașului continuă să fie cea mai scumpă zonă pentru chiriași. Aici, un apartament se închiriază cu 550 de euro pe lună, în medie. Copou și Podul de Fier completează lista cartierelor cu tarife ridicate, media fiind de 500 de euro. Cei care caută variante mai accesibile au la dispoziție cartiere precum Frumoasa sau Canta, unde chiria medie pornește de la 355 – 370 de euro.

Un element notabil al acestui sezon este creșterea ponderii apartamentelor noi în oferta de pe piața ieșeană, mai observă specialiștii de la imobiliare.ro. Aproape jumătate dintre locuințele disponibile pentru închiriere sunt construcții recente, ceea ce indică un interes tot mai mare al dezvoltatorilor pentru segmentul rezidențial destinat chiriașilor.

Tendințe similare în marile centre universitare

Fenomenul nu este specific doar Iașului. În marile orașe universitare din țară – București, Cluj sau Timișoara – se conturează același tipar: cerere în creștere în apropierea toamnei, oferte dominate de apartamente cu două și trei camere și tarife mai mari decât anul trecut. Diferențele de preț rămân semnificative de la un oraș la altul, dar direcția generală este aceeași: începutul de toamnă aduce o competiție mai mare între chiriași, dar și chirii mai mari.

