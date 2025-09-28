Chirii la Iași: patru din zece chiriași vor să plătească sub 300 de euro pe lună. Piața nu îi ajută deloc: cere mult mai mult

Toamna aduce cu ea valul obișnuit de mutări, mai ales în orașele universitare, iar Iașul nu face excepție. Studenții revin în campusuri, tinerii angajați caută locuințe aproape de birou, iar familiile aflate la început de drum se orientează spre apartamente care să le ofere un minim de confort. Dincolo de dorințe, însă, realitatea pieței de închirieri pare să joace după alte reguli.

Un sondaj realizat de Imobiliare.ro arată că 44% dintre chiriași și-ar dori să achite lunar mai puțin de 300 de euro pentru o locuință. Problema este că, la Iași, această sumă nu mai este suficientă nici măcar pentru o garsonieră modestă. Prețurile reale sunt mai aproape de 350 de euro pentru o locuință mică, iar apartamentele cu două camere – categoria cea mai căutată de pe piață – urcă și mai sus.

Iașul se numără printre orașele cu cele mai multe apartamente disponibile la închiriere, alături de București, Cluj-Napoca și Timișoara. Cu toate acestea, decalajul dintre așteptările chiriașilor și oferta reală rămâne semnificativ. „Avem un decalaj semnificativ între așteptările chiriașilor și realitatea pieței când 40% din chiriași caută locuințe setându-și un buget mai mic decât nivelul mediu al pieței, ceea ce duce inevitabil la frustrări și la un proces ineficient de căutare”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cele mai căutate apartamente pe piața ieșeană

Dorințele chiriașilor sunt clare: apartamente cu două camere, garsoniere, eventual într-un bloc nou, dar criteriul decisiv rămâne prețul. Aproximativ 34% dintre respondenți consideră că un buget între 300 și 450 de euro este acceptabil, în timp ce doar 7% declară că pot plăti peste 600 de euro lunar. Peste jumătate dintre cei chestionați – 60% – spun că vechimea locuinței nu contează atâta timp cât chiria este suportabilă. Totuși, atunci când pot alege, cei mai mulți preferă confortul și dotările apartamentelor noi. Doar 10% ar opta pentru o locuință veche, avantajul acestora fiind, de regulă, poziționarea centrală.

Cifrele confirmă că visul unui buget sub 300 de euro se împlinește din ce în ce mai rar. La Iași, o garsonieră se închiriază, în medie, cu 350 de euro pe lună. Constanța și Brașovul sunt chiar mai scumpe, iar în București și Cluj-Napoca sumele cerute de proprietari sunt de 400, respectiv 440 de euro. Dacă vorbim despre apartamentele cu două camere, chiria medie urcă în Capitală la 619 euro, iar la Cluj la 600 de euro, valori greu de imaginat pentru mulți chiriași ieșeni, care plătesc în medie 450 de euro pe lună.

Un alt aspect care schimbă treptat piața este atitudinea față de contractul de închiriere. În timp ce până nu demult mulți preferau aranjamentele „la înțelegere”, acum 54% dintre cei intervievați de Imobiliare.ro spun că nu vor să închirieze fără un contract semnat. Totuși, 35% lasă la latitudinea proprietarului această decizie, iar aproape 8% acceptă să renunțe la contract dacă astfel reușesc să scadă chiria. Doar 3% exclud din start varianta unui document oficial.

În ciuda presiunii puse de cerere și de începutul de an universitar, oferta de apartamente în cele nouă mari orașe a scăzut cu 11% față de acum doi ani. Tendința confirmă faptul că tot mai mulți proprietari își închiriază apartamentele proaspăt construite, iar chiriașii sunt dispuși să plătească pentru confort.

Pentru Iași, întrebarea rămâne aceeași în fiecare toamnă: cât sunt dispuși chiriașii să cheltuiască și cât sunt proprietarii dispuși să lase din preț? Deocamdată, răspunsul e simplu: dorința pentru chirii sub 300 de euro e încă vie, dar realitatea din piață îi obligă pe mulți dintre potențialii chiriași să mai adauge câteva sute de lei la buget.

