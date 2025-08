Chitara Hydra a lui Steve Vai

Steve Vai are 65 de ani, la 5 ani a înțeles că la un pian notele înalte sunt la dreapta, iar cele joase la stânga, la 6 ani a știut că va cânta la chitară odată, ceea ce s-a și întâmplat atunci când avea 12 ani, când a audiat piesa Heartbreaker, cu solo-ul lui Jimmy Page de la Led Zeppelin, urmând ca la 13 ani să devină elevul lui Joe Satriani, care era cu doar patru ani mai mare el. A urmat studii liceale la Carle Place High School, în New York, ca și Joe Satriani. Apoi a învățat la Berklee College of Music din Boston, până în semestrul IV, când a plecat în California, pentru a cânta cu un alt mare chitarist, Frank Zappa. În lista absolvenților acestei universități Vai apare ca membru al promoției 1979, când avea 19 ani. Oricum, în 2003, Berklee College of Music i-a decernat lui Vai un Doctorat Onorific în Muzică.

Ca mulți alți artiști rock, Steve Vai este preocupat de inovația tehnologică ce poate conduce la noi forme de expresie artistică. De exemplu, maestrul său, Joe Satriani, a influențat major producția de chitare marca Ibanez, existând, astfel, o serie întreagă de chitare cu marca JS, create după sugestiile și dorințele marelui artist. Tot special pentru Satriani a fost realizat amplificatorul Marshall JVM410HJS. Steve Vai a fost co-designer pentru o altă serie de chitare Ibanez, denumită JEM, serie care se produce din 1987 până în prezent. De asemenea, Steve Vai s-a implicat în crearea și producerea de chitare noi, inovative, cu mai multe grifuri sau gâturi. El spune într-un interviu că …Fascinația mea pentru chitarele cu gâturi multiple a început cu Jimmy Page, evident. Când aveam 14 ani, am strâns bani și am cumpărat această chitară cu două gâturi.

Primele chitare cu mai multe grifuri au fost chitare acustice, realizate în perioada renascentistă (secolele XV-XVI). Tot atunci au fost realizate și lăute cu mai multe grifuri. În prezent, cele mai utilizate chitare multi-grif sunt chitarele electrice cu două grifuri, douăsprezece corzi pe gâtul superior, în timp ce gâtul inferior are cele șase corzi normale. Mai sunt diverse variante, precum șase corzi normale, la care se alătură patru corzi la chitara bas, precum și alte combinații care țin de alte componente ale chitarelor. Printre primii producători de astfel de chitare sunt Rickenbacker International Corporation și Gibson Guitar Corporation.

Bineînțeles că spiritul inovativ al chitariștilor și inginerilor s-a activat și astfel au apărut chitare extrem de complexe, unele cu o structură de-a dreptul halucinantă, așa cum este Rock Ock, o chitară cu opt grifuri, cele opt instrumente fiind: mandolină, ukulele, chitară cu 6 corzi, bas fără fret, bas standard, chitară cu 12 corzi, chitară bariton și chitară cu 7 corzi. Tot ansamblul are 18 kg, 154 de freturi, 51 de corzi și o înălțime de aproape un stat de om. La acest instrument pot cânta mai multe persoane, contorsionate în diverse moduri pentru a avea acces la corzi. Se pare că numărul maxim admisibil de grifuri la care poate cânta o singură persoană este de cinci, așa cum este chitara Hamer la care cântă Richard Alan Nielsen (n. 1948). Oricum, toți cei care au cântat la astfel de instrumente au afirmat că operațiunea este dificilă, chitarele fiind grele și incomode.

Cu toate acestea, au fost realizate diverse modele de astfel de chitare, unul dintre creatorii și utilizatorii acestora fiind Steve Vai. În 1988, Vai apare într-un videoclip, Just Like Paradise, alături de David Lee Roth (fost solist la Van Hallen), cântând la o chitară în formă de inimă, evident de culoare roșie, produsă de Ibanez, din care ieșeau trei grifuri radiale. “Cântând” este un fel de-a spune, deoarece, peste ani, artistul va recunoaște că în celebrul videoclip a mimat interpretarea la acel instrument a cărui utilizare era aproape imposibilă. Pe cât de incomodă, chitara mai era …și kitsch și ridicolă, după cum spune Vai însuși. Acesta s-a simțit vinovat pentru prestația din Just Like Paradise, motiv pentru care și-a propus să se perfecționeze în interpretarea la chitare cu trei grifuri.

Astfel, s-a ajuns ca în 2022 Steve Vai să lanseze o nouă chitară cu trei grifuri, produsă de Ibanez. Artistul spune că a lucrat la acest concept timp de 7-8 ani, iar tema de proiectare a fost: Vei proiecta un instrument care poate susține o întreagă piesă muzicală. Chitara se numește Hydra, este poate cel mai extravagant instrument muzical produs vreodată, iar, pentru lansarea acestuia, Vai a compus în mod special o piesă intitulată Teeth of the Hydra. Chitara are un gât cu 12 corzi care este fără taste de la tasta opt, gâtul din mijloc are șapte corzi, iar gâtul final este bas. Mai există 13 corzi de harpă amplasate către spatele chitarei, care mai conține o grămadă de elemente de reglare, vizualizare, amplificare etc. Dacă ar fi să definim instrumentul într-o cheie pur tehnică, am spune că este …un sistem mecatronico-acustic integrat destinat audierii sunetelor produse de vibrațiile unor corzi elastice grupate pe mai multe suprafețe.

Hydra are un aspect agresiv, ca să nu spunem înfricoșător. La concertul susținut de către Joe Satriani și Steve Vai la București, la 23 iulie, la Arenele Romane, Hydra a fost adusă în scenă pe un suport cu rotile, fiind acoperită cu o pânză neagră, ca într-un ritual magic. Așa a și fost ceea ce a urmat, Vai cântând într-un mod absolut magic pe cele trei grifuri, la care s-a adăugat și acea harpă discretă cu 13 corzi. Nu a ținut chitara pe umăr, ci a cântat cu aceasta amplasată pe suportul scenic, instrumentul având aproape 20 kg, iar Steve Vai nefiind tocmai o forță a naturii.

Legat de concertul de la București, indiscutabil, marea personalitate a fost Joe Satriani, care a impresionat prin modestie, prin felul în care s-a poziționat pe scenă, în lateral stânga, lăsând centrul scenei elevului său, cu generozitatea și smerenia specifică unui învățător. Această atitudine a lui Satriani, la care s-a adăugat și respectul pe care toți cei din scenă îl manifestau față de el, a fost mesajul ascuns al concertului.

Legat de monstruoasa chitară Hydra, nu contează cum arată, ci contează cum sună în mâinile lui Steve Vai!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicitate și alte recomandări video