Chivu, după ce Inter s-a calificat în optimi la CM a Cluburilor: Ne-am făcut treaba şi suntem foarte mulţumiţi

„Ne-am făcut treaba. Ne-am calificat în faza următoare a acestei competiţii. Suntem mulţumiţi de acest lucru”, a declarat antrenorul Interului, Cristian Chivu.

„Meciul a fost jucat cu mult caracter şi dorinţă de a câştiga, de a ne atinge obiectivul, chiar dacă în prima repriză am fost puţin surprinşi de intensitatea, agresivitatea şi presiunea lor…Poate că jucătorii nu au fost atât de pregătiţi la început, dar apoi, în a doua repriză, am ridicat nivelul de intensitate … pentru că suntem puternici, suntem competenţi, avem jucători care pot juca un astfel de joc. Pot spune că jocul a fost extraordinar din toate punctele de vedere, din momentul în care am înţeles jocul”., a mai spus Chivu.

Inter va juca în optimi cu formaţia braziliană Fluminense, luni, de la ora 22.00.

