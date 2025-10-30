Ciclism: Anulat în acest an, Turul Columbiei nu se va desfăşura nici în 2026

Turul Columbiei nu va avea loc nici în anul 2026, au anunţat joi organizatorii cursei. Ediţia din 2025 a fost, de asemenea, anulată din cauza dificultăţilor financiare, scrie news.ro.

Înfiinţat în 2018, Turul Columbiei a avut un program neregulat. A fost anulat între anii 2020 şi 2023 din cauza Covid şi apoi a dificultăţilor financiare, iar relansarea s-a petrecut în 2024, însă doar pentru un an, înainte de a fi suspendat din nou în acest sezon.

Din păcate, organizatorii competiţiei au anunţat că şi ediţia din 2026 nu va avea loc, invocând acelaşi motiv: dificultăţi financiare.

„În ciuda interesului şi sprijinului unor sponsori, contribuţiile confirmate sunt insuficiente pentru a acoperi amploarea unui eveniment care, în medie, necesită o investiţie de peste 10 miliarde de pesos columbieni (aproximativ 2.220.000 de euro)”, se arată în comunicatul de presă emis de organizatori.

În ciuda problemelor care au dus la anularea competiţiei, organizatorii Turului Columbiei îşi fac planuri de viitor, pe care le prezintă chiar în acelaşi comunicat prin care se anunţă suspendarea ediţiei 2026: „Obiectivul este clar: să păstrăm esenţa Turului Columbiei ca eveniment simbolic pentru ţară, să promovăm talentul naţional, să prezentăm Columbia în întreaga lume şi să continuăm să generăm un impact pozitiv asupra economiei, turismului şi culturii sportive”, declară organizatorii, care promit să facă tot posibilul pentru a construi un proiect stabil în calendarul internaţional UCI.

Publicitate și alte recomandări video