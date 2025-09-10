MICA PUBLICITATE
SPORT

De Redacția
miercuri, 10 septembrie 2025, 15:30
1 MIN
Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer a câştigat prima etapă din Turul României

Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.

Sprintul din Ramnicu Vâlcea a fost unul puternic, iar Max a fost urmat de Seth Dunwoody (Bahrain Victorious, locul 2) şi Tobias Pawlak (Voster ATS Team) locul 3.

Etapa a doua are loc joi, pe traseul Piteşti – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) – pe o distanţă de 172 km.

Etichete: ciclism, turul romaniei

