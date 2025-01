CIFRE: Cei mai săraci pensionari din România. Suntem la coada clasamentului pensiilor medii din țară

Cei mai săraci pensionari ai României au fost, și în trimestrul al treilea din acest an, vârstnicii din județele Regiunii Nord-Est. Iar cei mai săraci dintre săraci, după nivelul pensiei medii de asigurări sociale de stat, au fost botoșănenii. Pensia lunară medie în țară a fost în perioada iulie-septembrie de 2.459 de lei, în creștere cu 452 de lei față de același interval din 2023.

În patru județe, pensia a fost sub 2.000 de lei, iar dintre acestea, două sunt județe din nord-estul țării, Vaslui (1.995 lei) și Botoșani (1.945 lei).

Pensii de asigurări sociale de stat mai mari decât media pe țară au primit, în medie, pensionarii din Municipiul București și din 11 județe. Însă cele mai mari pensii din țară sunt încasate de hunedoreni. La Hunedoara, pensia medie lunară în trimestrul al treilea din acest an a fost de 3.200 de lei, cu peste 64% mai mult decât pensia medie din Botoșani și cu 83 de lei mai mult decât au încasat, în medie, pensionarii bucureșteni.

De la un an la altul, cel mai mult s-au mărit tot pensiile „bogaților”: în Hunedoara, București, Gorj și Brașov, pensiile au crescut în trimestrul al treilea din 2024, față de trimestrul III din 2023 cu peste o sută de euro.

Botoșani și Vaslui, în topul celor mai mici pensii din țară

La polul opus, Botoșani (+357 lei), Suceava (+361 lei) și Vaslui (+366 lei) sunt județele în care pensia medie a crescut cel mai puțin. Pe lângă, acestea, județul Neamț a avut a noua cea mai mică creștere (+390 lei). Și nici județele Bacău (+426 lei) sau Iași (+434 lei) nu au reușit să atingă măcar creșterea medie înregistrată la nivelul țării.

Doar în trei din opt regiuni pensia medie a fost peste media pe țară:

București-Ilfov (+558 lei), adică 3017 lei Vest: (+131 lei), adică 2590 lei și Centru: (+43 lei), adică o pensie lunară medie de asigurări sociale de stat de 2.503 lei.

În schimb, regiunile cu cei mai săraci pensionari au fost cele din nordul țării, respectiv Nord-Est, unde pensionarii au încasat, în medie, pensii cu 264 de lei mai mici decât media pe țară și Nord-Vest (-157 lei), cu o pensie medie de 2.302 lei.

Discrepanțe adâncite între județele Regiunii Nord-Est

Cei mai bogați pensionari din cea mai săracă regiune au fost băcăuanii. În trimestrul al treilea din 2023, pensia lor medie a fost de 2.382 de lei, cu 77 de lei sub media pe țară și cu 47 de lei peste media pensiei încasate în Iași în trimestrul al treilea din anul trecut. În acest an, diferența dintre pensiile din cele două județe a mai scăzut cu opt lei. Însă s-au adâncit discrepanțele față de celelalte județe ale regiunii. Dacă în 2023 (T3), pensionarii din Bacău aveau o pensie medie cu 368 de lei mai mare decât cei din Botoșani, în acest an diferența a ajuns la 437 de lei.

Pe de altă parte, pensia medie pentru agricultori a fost de 918 lei în iulie – septembrie 2024, majorată cu 114 lei față de anul anterior. Agricultorii din Teleorman au avut pensiile cele mai mari (964 lei), în timp ce cei din Ilfov au încasat cele mai mici pensii (794 lei). Iar în ce îi privește pe agricultorii pensionari din Regiunea Nord-Est, cele mai mari pensii le-au avut botoșănenii (930 lei) și pe cele mai mici, vasluienii (905 lei).

Discrepanțele regionale și județene în privința pensiilor subliniază provocările economice și sociale cu care se confruntă România, în special regiunile mai puțin dezvoltate, precum Nord-Est. Politicile publice care au dus la accentuarea inegalităților ar trebui să se concentreze acum pe reducerea acestor decalaje și pe sprijinirea regiunilor vulnerabile, pentru a oferi tuturor vârstnicilor un trai mai decent și o îmbătrânire demnă.

