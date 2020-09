Cifre, voturi şi coaliţii (III)

Fără a uita că duminică votăm în alegeri locale, că răspunsul la întrebarea unui operator este altceva decât votul şi că scorurile din sondaje nu „călătoresc” de la un scrutin la altul, ar fi realist să observăm, totuşi, că PNL nu are motive majore de insatisfacţie.

În acest ultim text înaintea alegerilor locale, analizăm situaţia Partidului Naţional Liberal, formaţiune ce conduce în sondajele de opinie naţionale şi, totodată, partidul care a învins în cele două scrutine desfăşurate anul trecut: oarecum neaşteptat în cazul europarlamentarelor, deloc surprinzător în competiţia prezidenţială.

În momentul în care reuşeau, în plină campanie pentru funcţia supremă, să înlăture PSD de la guvernare şi să instituie un guvern minoritar, liberalii sperau că inferioritatea parlamentară nu-i va împiedica să controleze evoluţiile politice ale anului 2020. Se conturau, cel puţin la nivel declarativ, două probe: restabilirea votului în două tururi pentru primari (de preferinţă, însoţită de eliminarea votului într-un singur tur pentru preşedinţii de consilii judeţene), respectiv forţarea alegerilor legislative anticipate în aşa fel încât PSD să nu aibă timp să-şi revină din şocul înfrângerilor. Ambele erau dificil de îndeplinit, în actualele condiţii politice şi constituţionale, iar izbucnirea epidemiei şi refacerea unei majorităţi parlamentare sui generis în jurul PSD le-au zădărnicit.

Astfel că, la mijlocul lui martie, pentru liberali a început un semestru bizar. Pe de o parte, au apărut riscurile şi oportunităţile guvernării de criză; pe de altă parte, au fost nevoiţi să asiste la campania parlamentară disperată a social-democraţilor de a-şi refideliza segmentele electorale favorite, împărţind bani care nu există, dintr-un buget viitor pe care ştiu că nu ei îl vor administra. În aceste condiţii, balonul din sondaje, umflat la maximum imediat după prezidenţiale, a dispărut mai rapid decât se aşteptau liderii PNL, ajungându-se - conform Barometrului IMAS-Europa FM - la ceva ce seamănă cu un plafon situat la puţin peste 33 la sută din opţiunile publicului, în cazul unui vot pentru parlament.

Fără a uita că duminică votăm în alegeri locale, că răspunsul la întrebarea unui operator este altceva decât votul şi că scorurile din sondaje nu „călătoresc” de la un scrutin la altul, ar fi realist să observăm, totuşi, că PNL nu are motive majore de insatisfacţie. În Barometrul sus-menţionat, scorul liberalilor pe luna septembrie este cu şase puncte peste cel de la europarlamentare şi cu mai puţin de cinci puncte sub cel înregistrat în primul tur de candidatul lor la prezidenţiale, Klaus Iohannis (iar un preşedinte în funcţie are, de regulă, un segment de sprijin mai vast decât cel al partidului din care provine).

Cu alte cuvinte, dacă ne referim la alegerile de duminică, liberalii pot spera nu doar să vină pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de consilieri judeţeni (plus consilierii generali ai capitalei), componenta cea mai „politic-partizană” a localelor, ci şi să depăşească net următorul clasat. Dacă scrutinul sus-menţionat ar reproduce diferenţa din Barometru în raport cu PSD, rezultatul ar fi nu doar modificarea substanţială a hărţii politicii locale, ci şi transmiterea unui semnal puternic pentru viitoarele alegeri legislative.

Pe de altă parte, dacă duminica viitoare vor fi reproduse cât de cât fidel cifrele din sondaje, liberalii vor vedea, fără prea mare plăcere, cum se îndepărtează şi mai mult perspectiva ca PNL să domine autoritar zona non-PSD a spectrului nostru politic (numită uneori, oarecum impropriu, zonă de centru-dreapta). Alianţa USR-PLUS îşi va oficializa forţa în teritoriu - atâta câtă este - şi va rămâne, pentru PNL, un concurent demn de luat în seamă la legislative. Şi, eventual, un interlocutor şi mai dificil în eforturile de creare a unei coaliţii guvernamentale, după 6 decembrie.

Pentru prima dată după 1990, liberalii au intrat sau intră în alegeri ca favoriţi în trei scrutine consecutive: prezidenţialele, locale şi legislative. Este, de asemenea, pentru prima dată după 2004 când principalul lor adversar, PSD, nu mai deţine monopolul asupra zonei numite - din nou, oarecum impropriu, de centru-stânga. În mod normal, un asemenea moment ar trebui să fie cadrul ideal pentru lansarea unui program politic şi de guvernare (naţională şi locală) care să marcheze ţintele partidului pentru următorii patru ani, dincolo de fondurile aşteptate de la Uniunea Europeană sau de angajamentele pe care ele le presupun. Deocamdată, un asemenea reper lipseşte, iar candidaţii PNL, mai ales primarii aflaţi în funcţie, se axează aproape exclusiv pe latura administrativă. În curând, însă, cu sau fără presiunile crizei sanitare, liberalii ar putea intra în criză de timp.