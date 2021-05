Cîmpeanu anunţă organizarea unei sesiuni suplimentare a Evaluării Naţionale

"Este vorba de o sesiune suplimentară pentru Evaluarea Naţională. Atâta vreme cât elevii de clasa a XII-a care, din păcate, nu se vor putea prezenta din motive medicale în sesiunea normală de Bacalaureat au în acest an o a doua şansă, în cea de-a doua sesiune de Bacalaureat, în toamna acestui an, este normal să fii preocupat de dreptul elevilor de clasa a VIII-a care vor să susţină examenul de Evaluare Naţională, dar care, din păcate, nu se vor putea prezenta în sesiunea normală, deci pentru a asigura şi celor de clasa a VIII-a dreptul la o sesiune suplimentară, am roganiuzat acea sesiune suplimentară", a afirmat Sorin Cîmpeanu, marţi seară, la Antena 3.

El a adăugat că repartizarea la liceu se va putea face după ce se va încheia şi cea de-a doua sesiune, suplimentară, a Evaluării Naţionale. Astfel, repartizarea computerizată va avea loc la sfârşitul lunii iulie, mai târziu decât în anii anteriori.

"Sunt neajunsuri impuse de criza sanitară. Nu pretindem că soluţiile sunt ideale, pentru că nu sunt ideale, întotdeauna pe parcursul acestei crize amfst nevoiţi să alegem soluia cea mai puţin dăunătoare", a completat ministrul Educaţiei. Întrebat dacă nu este posibil ca mulţi elevi să participe la sesiunea suplimentară, pentru a vedea ce se întâmplă la prima, Cîmpeanu a replicat: "Orice supoziţie poate fi făcută. Eu cred că nu".

