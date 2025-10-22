MICA PUBLICITATE
SPORT

Cinci antrenori în trei luni, ultimul loc în clasament – început de sezon de coşmar pentru un club sud-african

De Redacția
miercuri, 22 octombrie 2025, 23:30
1 MIN
Cu şase puncte în 10 meciuri, clubul Chippa United are un început de sezon agitat. Conducerea clubului sud-african are tendinţa neplăcută de a-şi concedia antrenorul la cea mai mică înfrângere, relatează RMC Sport, preluat de news.ro.

Clubul Chippa United, ultimul clasat în campionatul sud-african, a rămas miercuri fără al patrulea antrenor în trei luni. Belgianul Luc Eymael, care a antrenat unsprezece echipe în Africa, preluase conducerea echipei din Port Elizabeth la sfârşitul lunii august.

El şi-a început mandatul cu o înfrângere usturătoare (3-0) împotriva echipei Orlando Pirates. În şapte meciuri, a obţinut o singură victorie.

Totuşi, fostul portar în vârstă de 66 de ani a obţinut rezultate mai bune decât predecesorii săi: Sinethemba Badela a fost concediat după două meciuri, iar Musa Nyatama şi Morgan Mammila au rezistat doar un singur meci înainte de a fi daţi afară de directorul clubului.

Comanda echipei a fost încredinţată sud-africanului Vusumuzi Vilakazi, care s-a întors la clubul la care a fost director tehnic timp de mai puţin de patru luni în 2023.

Chippa United a fost fondat în 2010 de omul de afaceri Siviwe Mpengesi, care a făcut avere revânzând cărucioare de cumpărături abandonate la supermarketuri.

După zece etape din acest campionat cu 16 echipe, formaţia are doar şase puncte, dar ar putea ieşi din zona retrogradării cu o victorie, prima echipă care nu se află în zona retrogradării având şapte puncte.

Etichete: africa de sud, antrenori, concediere

