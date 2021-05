Cinci companii de IT cu operaţiuni şi în Iaşi, premiate cu ocazia unei gale de specialitate

SCC România, Ariadnext, Endava România, Pentalog, Cognizant Softvision România, companii cu operaţiuni şi în Iaşi, cât şi Mihai Bondar, director general în cadrul SCC România, se află printre câştigătorii ediţiei 2021 a Galei Romanian Business Services Forum & Awards. Evenimentul s-a desfăşurat marţi, 25 mai, la Bucureşti, fiind dedicat celor mai importante companii care activează în Business Shared Services – Business Process Outsourcing (BPO - companii specializate în prestarea serviciilor către clienţi externi), Information Technology Outsourcing (ITO - externalizarea tehnologiei informaţiei), Shared Service Centers (SSC - companii care concentrează anumite activităţi dintr-un grup de companii precum IT, contabilitate, achiziţii etc. într-o entitate specializată în astfel de servicii partajate), dar şi cu activitate în industria de furnizori de servicii conexe şi soluţii tehnice din România.

Ariadnext a câştigat un premiu care recunoaşte performanţa unei noi companii care şi-a început anul trecut operaţiunile pe piaţa din România, respectiv la categoria «Noul-intrat al anului». Endava România a câştigat premiile «Angajatorul anului (peste 800 de angajaţi)», «Compania de servicii de afaceri a anului» şi «Cea mai bună iniţiativă de bunăstare», Cognizant Softvision România: «Cel mai bun loc de muncă» şi «Angajament al salariaţilor din an», Pentalog: «Cea mai bună iniţiativă centrată pe client», iar Mihai Bondar a fost desemnat «Directorul general al anului în cadrul SCC România». Ariadnext este un furnizor european de soluţii pentru identitatea digitală, controlul identităţii, securitatea documentelor şi semnăturilor digitale, cu un centru de procesare manuală deschis în Iaşi de la sfârşitul anului trecut.

Ariadnext este prezentă în cinci ţări din Europa. SCC are două centre de servicii pe piaţa IT&Outsourcing din România, respectiv în Iaşi şi Bacău. Oferă servicii precum Suport pentru infrastructură, Managementul bazelor de date, Ambalarea aplicaţiilor şi Business Intelligence. Compania britanică de software Endava, care are în România şapte centre, mai exact în Iaşi, Braşov, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Târgu-Mureş şi Piteşti, oferă servicii IT în industriile financiare, asigurări, telecomunicaţii, media şi tehnologie, retail şi bunuri de consum.

Pentalog este o platformă de servicii IT care pune la dispoziţia clienţilor săi servicii personalizate de inginerie software, recrutare IT, consultanţă digitală şi finanţare. Cognizant Softvision România oferă servicii IT în domenii precum cel financiar, asistenţă medicală, educaţie şi industrii de bunuri de larg consum.